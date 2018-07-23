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Скворцова пообещала Путину обеспечить доступной медпомощью все население страны

23 июля 2018, 15:54  •  70 • В России

Главные задачи, стоящие перед отечественной медициной, это повышение срока жизни, снижение смертности и, соответственно, улучшение демографической ситуации. Министр здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным рассказала, каким образом страна будет идти к этим целям.

- По лучшим прогнозам Росстата, это может быть к 2024 году минус 160 тысяч смертей, мы попытаемся достичь минус 228 тысяч, - привела оценки экспертов Скворцова. - У нас есть всего три такие возможности: это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (самый большой вклад в суммарный результат), с онкологическими заболеваниями и снижение смертности у детей всех возрастных групп. Здесь, конечно, речь идет прежде всего о сохранении здоровья наших поколений.

Министр подчеркнула, что «50 процентов успеха в достижении этих показателей заключается в развитии первичной помощи и профилактике разных видов». То есть это, по сути, четвертая составляющая.

- Важнейшее направление – это доступность медицинской помощи, уже к концу 2021 года мы полностью обеспечим доформирование первичной медико-санитарной помощи, в том числе на селе, - пообещала Скворцова. - В этом году мы построим 315 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных сельских амбулаторий, закупим 206 мобильных комплексов для населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. У нас есть четкая линейка – каждый год мы знаем, что мы будем делать, в 2021 году проблема перестанет существовать.

Развитие отечественной медицины уже привело не к самому главному, но весьма показательному эффекту - за два года в стране резко увеличился так называемый «въездной медицинский туризм». Люди из-за рубежа приезжают лечиться в Россию.

- Уровень поднялся с 20 тысяч до более 110 тысяч, - рассказала министр. - В прошлом году это уже было 250 миллионов долларов, которые позволили нашим медицинским организациям дополнительно развиться. Мы ставим перед собой амбициозные задачи - в четыре раза увеличить объем экспорта медицинских услуг. Может быть, и больше увеличим.

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