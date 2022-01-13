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Скверный спектакль в Женеве

13 января 2022, 00:10  •  158 • Война
Наступает другое время
На мировой сцене разворачивается дурное подобие «Божественной комедии», в которой администрация США возомнила себя Господом Богом и разговаривает с Москвой, «едва различая её размеры». На первой встрече в Женеве по случаю переговоров по вопросам безопасности всё выглядело как в скверном театре с пьющим режиссером. Глава американской делегации Венди Шерман глумливо допытывалась у российского представителя Сергея Рябкова, «с какого перепугу Москва решила, что США запросто отдадут ей плоды победы в "холодной войне"».
Напрасно американка глумилась. В этот момент за кулисами спектакля, в Средиземном море разгоралась нешуточная драма. Авианосная группировка США, предназначенная для поддержки Украины в случае военных событий, потеряла из виду российскую подводную лодку «Новороссийск», вооружённую крылатыми ракетами «Калибр» и, говорят, даже новейшим гиперзвуковым «Цирконом». По неписаному военному обычаю сопровождение надводных группировок подводными лодками противника считается обычным делом. Пока подводная лодка следует за группировкой и не прячется, это не опасно. Она всегда в зоне прицельного огня. Никто не поднимает тревогу. Если же субмарина внезапно исчезает из виду группировки, то появляется ощущение угрозы. Она может неожиданно всплыть в том районе, где её не ждут, и дать залп.
А тут идут переговоры в Женеве по Украине, которые неизвестно чем кончатся. А если русские двинут войска на Украину? Капитанам американских кораблей, в отличие от Венди Шерман, было не до сарказма. О боевых возможностях «Калибров» они знают и не очень полагаются на ПВО своих кораблей. Начался усиленный поиск русской подводной лодки, и никто не спрашивал, с какого перепугу группировка может пойти на дно кормить крабов. Дальнейшего развития ситуации не было, но сигнал прочитали все.
Похоже, тональность, которую взяла Венди Шерман, американцам придётся изымать из диалога с Москвой. Да и назревающие события в Сирии заставят Вашингтон сбавить октаву. Знающие специалисты по Ближнему Востоку в Госдепе не могли пропустить мимо своего внимания сообщения сирийского агентства САНА следующего содержания: «Американцы запустили в действие с помощью своих союзников из СДП новый нефтеперерабатывающий завод в провинции Хасеке мощностью 3 тыс. баррелей в сутки. Предстоящий период покажет существенный рост воровства и разбазаривания сирийской нефти американскими силами». Точно такие же сообщения сирийская сторона публиковала в 2018 г. перед массированной ракетной атакой на эти восстановленные мощности, нефть с которых нелегально уходила в Турцию. Тогда пожар застлал дымом всю провинцию, обслуга разбегалась. Правда, прицельного огня по американским казармам не велось. Зато использовались российские тактические ракеты «Точка», видимо, в качестве демонстрации возможностей сирийской стороны. Время было другое. А что будет теперь, непонятно.
Контингент американских военнослужащих в Сирии находится Сирии в качестве охраны месторождений и заводов. Судьба этого контингента зависит от решения Дамаска. По данным СМИ, в Сирии за 2015-2018 гг. были созданы 12 американских военных баз и два аванпоста: четыре военных объекта в провинции Хасеке, шесть – в провинции Алеппо, один – в Дейр-эз-Зоре, два – в Ракке, а также база Эт-Танф на юге провинции Хомс. Тогда в САР находилось, по разным данным, от 2 до 2,2 тыс. военнослужащих армии США. Это, конечно меньше, чем остатки американских военных в Афганистане в последние дни эвакуации. А если и им придется срочно уносить ноги из Сирии? Так что у администрации США есть причины поубавить гонору.
И похоже, это только начало. Все понимают, что будет нелегко поставить на место обнаглевшую «глобальную сверхдержаву». Предположим, что введение экономических санкций и перекрытие платёжной системы СВИФТ для России могут отозваться аварией какого-то танкера в русле Суэцкого канала и последующим нефтяным кризисом всей западной системы. А под сурдинку Пекин «протянет Тайваню руку помощи».
Угрозы заблокировать «Северный поток - 2» и отказаться от российского газа обернутся серьёзнейшими последствиями для экономики европейских стран. Эти последствия, по всей вероятности, не умещаются в сознании Венди Шерман и ее начальства. Поэтому Москва тактично даёт Вашингтону понять, что хулиганский напор со словами «А ты кто такой?» не к месту. Надо быть осмотрительнее.
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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