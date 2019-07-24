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"Скверный образ проститутки и заказчика убийств": жена Ходорковского пошла судом на американский театр

24 июля 2019, 18:54  •  114 • В России

Супруга Михаила Ходорковского Инна подала в американский суд иск о клевете, возмутившись поставленной в одном из вашингтонских театров пьесой "Клептократия". Свой образ она посчитала "скверным" и обвинила автора Кеннета Лина в изображении ее "проституткой и заказчиком убийств".

С Лина и режиссера-постановщика Жаклин Гэй она требует 75 тысяч долларов и возмещения судебных издержек. Сам автор просит суд отклонить иск, ссылаясь на Конституцию США и поправку о свободе слова и художественного вымысла.

К слову, сама постановка, рассказывающая о карьере владельца "Юкоса" и его тюремном сроке, продержалась всего несколько недель. Да и театральные критики встретили ее прохладно. Зато сейчас шумиха и реклама обеспечены.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

-Правых здесь нет. С одной стороны, пытаются наказать автора, что неприятно. С другой, можно понять и Ходорковских - когда тебя пытаются унизить (а это унижение), можно пойти и на такие меры. Тем более, что зачастую люди задевают чувства прототипа, но прикрываются художественным вымыслом и уходят от ответственности. В этой ситуации сторонам необходимо прийти к мировому соглашению.

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