Скупой плачет дважды: кабмин объявил борьбу с жадностью бизнеса

Жадность некоторых производителей и торговых сетей стала одной из причин роста цен во время пандемии. Об этом Михаил Мишустин заявил, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства . Премьер подчеркнул, что у кабмина достаточно инструментов, для того чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе. При этом представители бизнеса рассказали «Известиям», что дело не в жадности, более того, по определенным направлениям им не хватает господдержки . Сенаторы и эксперты по итогам отчета заявили, что власти продолжат обсуждать со всеми участниками бизнес-цепочки контроль за наценками, а против спекулянтов кабмину следует вводить ограничения. В ФАС между тем сообщили, что ситуация с изменением стоимости товаров во всех социально значимых сферах находится на постоянном контроле .

«Это жадность»

Обстановка с коронавирусом в России улучшается, и именно 2021 год должен стать переломным в победе над пандемией, отметил Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме . Более 24 млн граждан прошли разные этапы вакцинации от COVID-19. Коллективный иммунитет в стране необходимо сформировать к концу года , но для этого населению необходимо активнее прививаться.

В России, по словам премьера, уже приступили к созданию «санитарного щита». Таким образом, предполагается, что впредь при появлении новой инфекции в стране удастся в оперативном порядке разработать собственные тест-системы и создать эффективную вакцину . Но уже во время нынешней пандемии решения по борьбе с вирусом зачастую принимались в правительстве в течение суток, отметил председатель кабмина.

За счет мер правительства по защите экономики падение ВВП России в 2020 году было умеренным. Для поддержки бизнеса, в частности авиа- и судостроения, транспортного машиностроения, кабмин к середине лета утвердит новые планы импортозамещения . Чтобы помочь турбизнесу, правительство уже продлило до конца года программу кешбэка. Возможностью возместить часть затрат на путешествия по России на начало мая уже воспользовался почти миллион россиян — им вернули около 4 млрд рублей. Как заявил Михаил Мишустин, сейчас министры уже осуществили более половины мер общенационального плана действий, который позволит экономике выйти на траекторию роста.

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На поддержку россиян во время пандемии направили более 2,5 трлн рублей (свыше 10% федерального бюджета), заявил глава кабмина . Каждая вторая семья получила выплаты, а в 17 регионах рынок труда вернулся к допандемийным показателям. Также правительство прорабатывает вопрос о продлении льготной ипотечной программы для покупки жилья в новостройках.

Во время отчета Михаил Мишустин предложил перенести сроки внесения очередного трехлетнего бюджета с 1 октября на более ранний срок — 15 сентября. По его мнению, это ускорит процессы заключения соглашений и контрактации.

Одной из самых главных проблем в период пандемии стало увеличение стоимости ряда товаров . За эксперименты в этой сфере ранее президент раскритиковал профильные ведомства.

— Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах , — заявил премьер во время выступления в нижней палате.

Увеличение российскими экспортерами цен на товары вслед за мировыми, по мнению Михаила Мишустина, только подтолкнуло ускорение инфляции.

Компромиссные решения

Как только власти принимают решения о поддержке населения, часть бизнеса начинает заламывать цены, заявил «Известиям» член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. Например, в сфере строительства после объявления программы льготной ипотеки вырос спрос и одновременно с этим еще больше взлетели цены на жилье . Для решения проблемы, по мнению сенатора, требуется вводить ограничения против спекулянтов.

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При этом в долгосрочной перспективе говорить с компаниями, используя ультиматумы, неэффективно , считает сенатор. Чтобы стабилизировать ситуацию с ценами, представители власти должны обсуждать ее со всеми участниками бизнес-цепочки . В частности, после обращения президента с посланием к Федеральному собранию такая дискуссия уже началась в Госдуме и Совфеде, и она продолжится после отчета премьера. Основной вопрос — контроль за наценками. Власти должны оперативно получать обоснованную информацию по повышению стоимости товаров .

С этим мнением согласен и зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. Однако, как заявил «Известиям» политик, большую роль в скачках цен играют засилье монополий и коррупция, с которыми слабо борется ФАС.

Ситуация с изменением цен во всех социально значимых сферах находится на постоянном контроле, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС . В случае выявления необоснованного роста стоимости, формирования ситуации возможного дефицита товаров, признаков нарушения антимонопольного законодательства служба принимает меры реагирования — выдает предупреждения, предостережения, возбуждает антимонопольные дела.

Часть бизнеса считает, что новые форматы регулирования экономики не нужны из-за стабилизации ситуации . Так, начиная с марта цены на мясо птицы и яйца только падали, сообщил «Известиям» генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Однако всё не так оптимистично в других сельхозотраслях. Как рассказал «Известиям» генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов, за 2020 год из-за ослабления рубля, увеличения тарифов естественных монополий и роста цен на корма себестоимость производства сырого молока выросла примерно на 18%, переработки — на 5–7%, а стоимости на полке — примерно на 3%. При этом средняя продовольственная инфляция была примерно на уровне 6% .

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— Рост себестоимости не покрывался увеличением цены на полке. Поэтому говорить о жадности производителей не совсем корректно, — отметил Артем Белов .

Компании получают субсидии, однако по некоторым направлениям объемы такой поддержки следует увеличить, считают в «Союзмолоке». Сейчас организация прорабатывает предложение о дополнительной компенсации производителям затрат на резко — на 30–60% — подорожавшие белковые корма .