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Скупой плачет дважды: кабмин объявил борьбу с жадностью бизнеса
12 мая 2021, 21:20 • 116 • Политика
Жадность некоторых производителей и торговых сетей стала одной из причин роста цен во время пандемии. Об этом Михаил Мишустин заявил, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. Премьер подчеркнул, что у кабмина достаточно инструментов, для того чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе. При этом представители бизнеса рассказали «Известиям», что дело не в жадности, более того, по определенным направлениям им не хватает господдержки. Сенаторы и эксперты по итогам отчета заявили, что власти продолжат обсуждать со всеми участниками бизнес-цепочки контроль за наценками, а против спекулянтов кабмину следует вводить ограничения. В ФАС между тем сообщили, что ситуация с изменением стоимости товаров во всех социально значимых сферах находится на постоянном контроле.
«Это жадность»
Обстановка с коронавирусом в России улучшается, и именно 2021 год должен стать переломным в победе над пандемией, отметил Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Более 24 млн граждан прошли разные этапы вакцинации от COVID-19. Коллективный иммунитет в стране необходимо сформировать к концу года, но для этого населению необходимо активнее прививаться.
В России, по словам премьера, уже приступили к созданию «санитарного щита». Таким образом, предполагается, что впредь при появлении новой инфекции в стране удастся в оперативном порядке разработать собственные тест-системы и создать эффективную вакцину. Но уже во время нынешней пандемии решения по борьбе с вирусом зачастую принимались в правительстве в течение суток, отметил председатель кабмина.
За счет мер правительства по защите экономики падение ВВП России в 2020 году было умеренным. Для поддержки бизнеса, в частности авиа- и судостроения, транспортного машиностроения, кабмин к середине лета утвердит новые планы импортозамещения. Чтобы помочь турбизнесу, правительство уже продлило до конца года программу кешбэка. Возможностью возместить часть затрат на путешествия по России на начало мая уже воспользовался почти миллион россиян — им вернули около 4 млрд рублей. Как заявил Михаил Мишустин, сейчас министры уже осуществили более половины мер общенационального плана действий, который позволит экономике выйти на траекторию роста.
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
На поддержку россиян во время пандемии направили более 2,5 трлн рублей (свыше 10% федерального бюджета), заявил глава кабмина. Каждая вторая семья получила выплаты, а в 17 регионах рынок труда вернулся к допандемийным показателям. Также правительство прорабатывает вопрос о продлении льготной ипотечной программы для покупки жилья в новостройках.
Во время отчета Михаил Мишустин предложил перенести сроки внесения очередного трехлетнего бюджета с 1 октября на более ранний срок — 15 сентября. По его мнению, это ускорит процессы заключения соглашений и контрактации.
Одной из самых главных проблем в период пандемии стало увеличение стоимости ряда товаров. За эксперименты в этой сфере ранее президент раскритиковал профильные ведомства.
— Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах, — заявил премьер во время выступления в нижней палате.
Увеличение российскими экспортерами цен на товары вслед за мировыми, по мнению Михаила Мишустина, только подтолкнуло ускорение инфляции.
Компромиссные решения
Как только власти принимают решения о поддержке населения, часть бизнеса начинает заламывать цены, заявил «Известиям» член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. Например, в сфере строительства после объявления программы льготной ипотеки вырос спрос и одновременно с этим еще больше взлетели цены на жилье. Для решения проблемы, по мнению сенатора, требуется вводить ограничения против спекулянтов.
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
При этом в долгосрочной перспективе говорить с компаниями, используя ультиматумы, неэффективно, считает сенатор. Чтобы стабилизировать ситуацию с ценами, представители власти должны обсуждать ее со всеми участниками бизнес-цепочки. В частности, после обращения президента с посланием к Федеральному собранию такая дискуссия уже началась в Госдуме и Совфеде, и она продолжится после отчета премьера. Основной вопрос — контроль за наценками. Власти должны оперативно получать обоснованную информацию по повышению стоимости товаров.
С этим мнением согласен и зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. Однако, как заявил «Известиям» политик, большую роль в скачках цен играют засилье монополий и коррупция, с которыми слабо борется ФАС.
Ситуация с изменением цен во всех социально значимых сферах находится на постоянном контроле, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС. В случае выявления необоснованного роста стоимости, формирования ситуации возможного дефицита товаров, признаков нарушения антимонопольного законодательства служба принимает меры реагирования — выдает предупреждения, предостережения, возбуждает антимонопольные дела.
Часть бизнеса считает, что новые форматы регулирования экономики не нужны из-за стабилизации ситуации. Так, начиная с марта цены на мясо птицы и яйца только падали, сообщил «Известиям» генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.
Однако всё не так оптимистично в других сельхозотраслях. Как рассказал «Известиям» генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов, за 2020 год из-за ослабления рубля, увеличения тарифов естественных монополий и роста цен на корма себестоимость производства сырого молока выросла примерно на 18%, переработки — на 5–7%, а стоимости на полке — примерно на 3%. При этом средняя продовольственная инфляция была примерно на уровне 6%.
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
— Рост себестоимости не покрывался увеличением цены на полке. Поэтому говорить о жадности производителей не совсем корректно, — отметил Артем Белов.
Компании получают субсидии, однако по некоторым направлениям объемы такой поддержки следует увеличить, считают в «Союзмолоке». Сейчас организация прорабатывает предложение о дополнительной компенсации производителям затрат на резко — на 30–60% — подорожавшие белковые корма.
Для регулирования ситуации с ценами кабмин в основном применяет рыночные механизмы, в том числе субсидии и квотирование, сказал «Известиям» глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. При этом, по мнению эксперта, часть инструментов может использоваться и после завершения пандемии.
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