Скупают лапшу и воду: На Японию идет мощнейший за 60 лет тайфун

Как передает японское агентство Kyodo, сейчас призывают население озаботиться товарами первой необходимости, а также провизией. Отмечается, что больше всего берут воду и лапшу быстрого приготовления.

Также жители Токио (отметим, что столица попадает под влияние тайфуна) стремятся запастись широкой клейкой лентой.

Тайфун "Хагибис" сейчас движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 50 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет в ночь на 13 октября.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал в пятницу указание по всем направлениям принять экстренные меры безопасности в связи с приближением к стране тайфуна "Хагибис" - самого мощного с 1958 года, когда в результате удара стихии погибли более 1200 человек.