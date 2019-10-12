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Скупают лапшу и воду: На Японию идет мощнейший за 60 лет тайфун
12 октября 2019, 11:39 • 20 • В мире
Жители Токио активно скупают товары первой необходимости на фоне приближающегося к центральной части Японии тайфуна "Хагибис". Отметим, что это мощнейший за последние шестьдесят лет тайфун.
Как передает японское агентство Kyodo, сейчас призывают население озаботиться товарами первой необходимости, а также провизией. Отмечается, что больше всего берут воду и лапшу быстрого приготовления.
Также жители Токио (отметим, что столица попадает под влияние тайфуна) стремятся запастись широкой клейкой лентой.
Тайфун "Хагибис" сейчас движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 50 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет в ночь на 13 октября.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал в пятницу указание по всем направлениям принять экстренные меры безопасности в связи с приближением к стране тайфуна "Хагибис" - самого мощного с 1958 года, когда в результате удара стихии погибли более 1200 человек.
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