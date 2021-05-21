"Скучный класс": Байден обиделся на не оценивших его юмор студентов

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Президент не понял воцарившегося в зале молчания

Президент Соединенных Штатов Джо Байден неудачно пошутил в ходе выступления перед учащимися Академии береговой охраны, которое состоялось 21 мая. Кадеты не смогли оценить юмор главы государства, за что лидер назвал их скучными.

Так, во время приветственной речи в Коннектикуте президент отметил, что береговая охрана остается для государства "твердым ядром" военно-морских сил во время военных действий, пишет Forbes.

Однако Байден так и не дождался восторженных аплодисментов – кадеты никак не отреагировали на его торжественную фразу. Президента царящее молчание, по всей видимости, не устроило, передает "Общественная служба новостей".

"Вы скучный класс. Да ладно вам, парни! Вам что, солнце припекает? Хоть бы поаплодировали" – обратился к студентам Байден.

Позднее американский лидер прокомментировал свое торжественное выступление перед кадетами в социальных сетях, поздравив выпускников академии.

"Пусть Бог защитит вас всех во время дежурств! Пусть Бог защитит всех, кто носит униформу США!" – написал Байден в социальной сети "Твиттер".

По информации источника, во время приветственной речи Байден решил процитировать популярную в Штатах шутку Рейгана, который также обращался к классу-1988 еще 33 года назад. Однако, в отличие от своего предшественника, действующий лидер не дождался рукоплесканий, так как никто его не понял. По словам журналистов, президент перепутал слова, испортив известную шутку.

Таким образом, пишет издание, президент в очередной раз "переработал" с остротами.

Ранее "Утро.ру" писало, что во время выступления в Джорджии президент растерялся, потеряв в карманах брюк медицинскую маску.