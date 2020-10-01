Скучно, дедушки: В США началась битва за Белый дом престарелых

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Аналитическая группа Катехон

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

Трамп и модератор дебатов Крис Уоллес спарринговали в первые десять минут, подтолкнув Трампа к реплике: "Думаю, я дебатирую с тобой, а не с ним, но ничего страшного, я не удивлён".

Общее впечатление от дебатов хаотичное и непродуктивное. "Сонный Джо" наконец проснулся во время дебатов, однако это не прибавило ему убедительности, а Трамп напирал, по выражению СМИ, "как танк", на оппонента. В результате наболевшее – медицина, социальные гарантии и пр. – оказалось затронуто лишь поверхностно, а такие важнейшие темы, как идеология и геополитика, вообще остались в стороне.

О чём были дебаты

Модератор дебатов Крис Уоллес выбрал шесть обозначенных тем: прошлое Трампа и Байдена, Верховный суд, COVID-19, экономика, расовые протесты и насилие в городах, честность выборов. Кандидаты в основном придерживались этих тем, но слишком эмоционально и постоянно перебивая друг друга едкими замечаниями, и так или иначе затрагивались такие вопросы, как медицина, коррупция, климатические вопросы и пр.

Так, при обсуждении кризиса медицины в США оба кандидата не были впечатляющими, и скорее высказывали какие-то странные тезисы. Байден сказал, что хочет расширить Obamacare и что по его предложению люди могут и будут иметь частную страховку. Трамп обвиняет Байдена в том, что Демократическая партия хочет перейти на "социалистическую медицину".

Разумеется, обсуждения велись в контексте кризиса пандемии коронавируса в США, где более 7 млн американцев оказались заражены болезнью и более 200 000 человек умерли. Байден (активный сторонник подхода Билла Гейтса в вопросе вакцин) заявил, что у Трампа нет плана по борьбе с COVID-19, а Трамп парировал тем, что США изготавливают вакцину.

США – лидер в мире по количеству заражённых коронавирусом. Фото: raulio Jatar / Globallookpress

Обсудили они и вопрос кандидатуры нового судьи Верховного суда США, после того как Рут Гинзбург умерла. Байден считает, что назначить нового человека надо только после выборов (надеясь на свою победу), Трамп же настоял на том, что республиканцы всё ещё имеют право избрать судью сами, согласно закону.

Много времени в дебатах было посвящено климатическим вопросам, на самом поверхностном уровне. Трамп признал, что в какой-то степени выбросы парниковых газов способствуют потеплению планеты, однако высмеял планы некоторых губернаторов по отказу от автомобилей в связи с этим.

Разумеется, в ходе дебатов была затронута тема расизма и белого супрематизма (в последнее время это идёт в непременной связке). Байден обвинил Трампа, что тот так и не осудил публично белых участников марша в Шарлотсвилле в 2017 году, а также похвалил себя за поддержку протестующих после убийства Джорджа Флойда. Трамп заявил, что при Байдене подобный хаос проявится ещё мощнее, и хотя посоветовал правой группе Proud Boys "отойти в сторону", также раскритиковал левых и антифа (которые, по его словам, и являются реальной причиной проявлений насилия в американских городах).

Кандидаты припомнили друг другу неудобные скандальные темы. Байден кольнул Трампа темой 750 долларов – смешной налоговой суммы, которую, как утверждают оппоненты президента, он уплатил в качестве федерального подоходного налога в 2016 году. Трамп же напомнил Байдену о деле его сына Хантера за его украинские коррупционные дела.

При этом внешняя политика как таковая почти не занимала времени на дебаты, а когда это происходило, Байден, как правило, затруднялся с ответами, а Трамп активно атаковал. Относительно в значительной степени неудачной попытки Трампа исправить торговый дефицит с Китаем сказал Байден: "Он говорит об искусстве сделки. Китай усовершенствовал искусство воровства". Он обвинил Трампа в том, что во время пребывания Трампа на посту президента они столкнулись с более высоким дефицитом торгового баланса с Китаем.

Всё остальное – обмен оскорблениями и тычками. Конструктивных обсуждений особо и не появилось. Но если Трамп хотя бы взял позицию атакующего провокатора, то Байден выглядел откровенно скучно. Как описывает впечатления от дебатов глава электоральной кампании Трампа Bill Stepien:

Джо Байден был показан слишком слабым, чтобы быть президентом, и провёл большую часть вечера на каблуках, не в состоянии объяснить его 47 лет неудачи в качестве вашингтонского политика, и даже его друзья в либеральных СМИ не смогут раскрутить это, как не что иное, как жалкий провал. Байден слишком слаб, чтобы противостоять левым радикалам, слишком слаб, чтобы противостоять Китаю, слишком слаб, чтобы противостоять левым политикам, слишком слаб, чтобы вести за собой экономику, и слишком слаб, чтобы победить ковид.

Кто победил?

Конечно, либеральный мейнстрим говорит исключительно о поражении Трампа. Так, CNN утверждает, что из всех телезрителей 60% отдали бы свой голос за Байдена, 28% – за Трампа.

Фото: John Harwood / twitter.com

Но просто вспомним, что в 2016 году тот же CNN (на основании такого же телеопроса) прочил победу Хиллари Клинтон почти с похожим отрывом – 62% против 27%. Что происходило далее, мы прекрасно помним…

При этом подобные опросы напрямую зависят от приверженности взглядам и аудитории: так, аудитория Breitbart считает победителем Трампа.

Впрочем, даже если CNN публиковали бы иногда правду, то подобные цифры могли бы говорить о том, что настоящая, глубинная Америка и не смотрит бессмысленные дебаты в ночи – они много работают и в итоге голосуют непредсказуемо. В 2016 они отдали голоса за того, кто хотя бы оставляет возможность на реальную прагматическую политику, а не тратит все ресурсы американских жителей на бесполезные внешние авантюры и сомнительные манёвры в американской экономике.

Поэтому тратить время на дебаты нормальным американцам некогда, да и неинтересно – CBS показал, что 69% зрителей были лишь раздражены происходящим на экране и не получили никакого зрительского удовольствия.

Поэтому о том, как повернётся ситуация в этом году, остаётся лишь догадываться. Но явно не стоит ориентироваться на опросы дебатов.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.