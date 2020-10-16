Скубченко: президент Украины готов отказаться от Крыма и Донбасса ради военных интересов США и Британии

Президент Украины готов разменять Крым и Донбасс на военные иностранные базы в Украине. Видимо именно таковой и была цель вербовки Зеленского МИ-6. Такое мнение высказал в соцсетях блогер Александр Скубченко.«Говорят, что один вопрос из опроса Зеленского — о гарантиях Будапештского меморандума — нужен Зеленскому для того, чтобы изменить Конституцию Украины под размещение военных баз Великобритании и США в Украине. Если результаты такого никчемного - с точки зрения закона - опроса он предъявит нам как выражение нашей, народа, воли, этим он полностью легитимизирует референдумы в Крыму и Донбассе, как и волю принявшего в них участие народа на самоопределение. Президент заднего двора России (или после Ми-6 — уже резидент Великобритании?) видимо, решил отказаться от территорий ради военных интересов хозяев», - считает эксперт.Как пишет ТГ-канал «Сплетница», в Офисе президента уже готовят план имплементации данного решения. К концу года Зеленский подаст в Раду закон о размещении иностранных военных баз как неотложный, и «зеленое большинство» за это проголосует.Правда, ТГ-канал «Резидент», который связывают с президентским офисом, пытается смягчить резонанс и уверяет, что СМИ и эксперты неправильно истолковали «подтекст» опросника Зеленского. Оказывается, «главная цель этого кейса включить Великобританию и США в Нормандский формат и мирную платформу по Крыму. Нужно расширить мирный трек, чтобы требовать от Франции и Германии трансформации переговорной платформы». Иными словами, Украина хочет надавить руками Макрона и Меркель на Россию, чтобы Москва пошла на уступки в вопросе коррекции Минских соглашений. Это и есть тот самый «план Б» по Донбассу, о котором говорил Ермак.Напомним, Украина хочет пригласить США и Великобританию в минский и нормандский форматы переговоров по ситуации в Донбассе. Об этом еще в июле заявлял украинский вице-премьер и заместитель главы киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников. Также он допускал, что под это решение Лондон и Вашингтон выдадут Украине финансовую и военную помощь. Одновременно он признал, что Украина не в состоянии выполнить условия «парижского меморандума» от 8 декабря 2019, о котором договорились Зеленский и Путин. После этого лопнула связка «Ермак-Козак», а на прошлой неделе лидер независимой Украины был вызван в офис британской внешней разведки, где, видимо, и получил инструкции по реализации «плана Б» на Донбассе.«Если Украина будет продвигать идею о введении в нормандский формат представителей США и Великобритании, то это может закончиться выходом из Минского переговорного процесса. Ведь решение о выходе из Минска-2 могут принимать только участники «нормандского пула», и появление в нем Лондона и Вашингтона «перевесит» мнение РФ», - считает блогер Инга Кирюхина.Ну а после того, как официальный Киев воспользуется этой лазейкой и откажется от мирных переговоров с Донбассом, западные хозяева превратят Украину в военный полигон под боком у РФ.