«Скрываются за спинами женщин и детей»: боевики в Восточной Гуте ввели комендантский час на время гуманитарных пауз

Члены незаконных вооружённых формирований в сирийской Восточной Гуте ввели комендантский час на время гуманитарных пауз, которые уже почти неделю служат для выхода гражданского населения из зоны конфликта. Также боевики запрещают жителям анклава проводить массовые собрания, а нарушителей подвергают публичному наказанию. Российская сторона квалифицировала подобные действия как военные преступления и призвала привлечь виновных к ответственности. На фоне саботирования бандформированиями гуманитарных пауз сирийская армия и проправительственные силы ведут успешное наступление на позиции террористов в Восточной Гуте. Как развивается ситуация в подконтрольном экстремистам анклаве — в материале RT.

Боевики в сирийской Восточной Гуте ввели комендантский час на время действия гуманитарных пауз для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. Люди, которые вопреки запрету выходят на улицы, подвергаются публичному наказанию. Такие сведения привёл представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

«Согласно информации, полученной... от сирийской стороны, члены незаконных вооружённых формирований на территории района Восточная Гута ввели комендантский час для местного населения на время гуманитарных пауз. Мирные жители, нарушающие установленные боевиками правила, подвергаются публичным наказаниям», — цитирует Золотухина РИА Новости.

По словам представителя ЦПВС, также боевики запретили местным жителям проводить массовые собрания — во избежание их возможного прорыва через гуманитарный коридор, который в шестой раз открылся в воскресенье, 4 марта, в 9:00 по местному времени (10:00 мск).

«Бандгруппы укрепляют свои позиции в жилых домах и скрываются за спинами стариков, женщин и детей. Мы квалифицируем такие действия как военные преступления и считаем, что виновные в их совершении должны быть привлечены к ответственности», — заявил Золотухин.

Он добавил, что боевики ведут огонь не только по району пункта пропуска. Около 12:50 мск был обстрелян медицинский пункт неподалёку от гуманитарного коридора. По счастливой случайности, пострадавших в результате миномётного обстрела нет.

За почти неделю ежедневных пятичасовых гуманитарных пауз покинуть анклав, территорию которого контролируют террористические группировки и отряды так называемой вооружённой оппозиции, удалось только двоим детям — и лишь под покровом ночи. Их заметили дежурившие на пункте пропуска сирийские военнослужащие, обеспечившие прикрытие детям, по которым вели огонь боевики.

Вечером в субботу, 3 марта, начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко рассказал, что введённый резолюцией 2401 Совбеза ООН 30-дневный режим прекращения боевых действий постоянно нарушается боевиками незаконных вооружённых формирований — как в Восточной Гуте, так и в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия. Жилые кварталы сирийской столицы и её пригородов продолжают подвергаться миномётному обстрелу, есть разрушения и жертвы среди мирного населения.

По словам Евтушенко, обстановка в районе организованного пункта пропуска у селения Мухайям аль-Вафедин продолжает ухудшаться. Подступы к нему обстреливаются снайперами, а для провокационных вылазок боевики используют сеть подземных тоннелей.

Глава ЦПВС также рассказал, что, по имеющимся данным, террористы в Восточной Гуте готовят диверсию против гуманитарного конвоя ООН.

«Поступили данные, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в населённый пункт Дума, спланированного на ближайшее время. Террористы намерены обстрелять колонну из миномётов и обвинить в этом правительственные силы», — заявил Евтушенко.

Начальник ЦПВС назвал военными преступлениями действия незаконных вооружённых формирований в Восточной Гуте, обстрелы ими Дамаска и препятствование выходу мирного населения.

«Требуем от лидеров незаконных вооружённых формирований остановить произвол в отношении мирных жителей, прекратить вооружённые провокации и обеспечить безопасный выход людей из опасных районов», — заявил Евтушенко.

Тем временем стало известно, что ООН приостановила отправку конвоя с гуманитарной помощью в Восточную Гуту и не сможет доставить груз в воскресенье, заявил агентству Reuters представитель аппарата ООН.

Крупное наступление

На этом фоне сирийская армия и проправительственные силы в последние дни развивают успешное наступление против боевиков в Восточной Гуте. Напомним, прописанный резолюцией 2401 режим прекращения огня не распространяется на операции против террористических группировок, включая «Джабхат ан-Нусру», и связанные с ними формирования.

По данным ливанского телеканала Al Maayadeen, а также агентств SANA и Al Masdar News, в субботу, 3 марта, правительственные войска выбили террористов из населённых пунктов Утая, Хош-Салихия и Телл-Фирзат. После этого сирийские силы во главе с элитным подразделением «Тигры» развили успех и взяли под свой контроль базу 274-го батальона к юго-западу от Хош Аль-Давахры. Эта база была одним из ключевых военных объектов экстремистской группировки «Джейш аль-Ислам» в регионе, и боевики контролировали её долгое время.

Подразделения правительственных сил также существенно продвинулись в направлении поселения Мисраба, что создаёт угрозу и перспективу рассечения Восточной Гуты на две части по линии Мудайра — Мисраба — Аль-Шейфуния, а значит — прерывания налаженных коридоров снабжения боевиков.

По информации местных СМИ, сейчас наиболее интенсивные бои ведутся за населённые пункты Аль-Шейфуния и Аль-Рихания в северо-восточной части анклава, к востоку от столицы боевиков в Восточной Гуте — города Дума.

По сообщению Al Mayadeen, одной из целей проводимой операции является облегчение выхода мирных житетей из зоны деэскалации. Вертолёты сирийских ВВС продолжают разбрасывать над населёнными пунктами в Восточной Гуте листовки с информацией о маршрутах выхода к гуманитарному коридору. Воспользоваться им, однако, пока не удаётся из-за огневого сопротивления террористов.

Автор: Армейская операция против убежищ террористов «Джабхат ан-Нусры» в Восточной Гуте. Агентство SANA

«Оливковая ветвь» прорастает в Африне

Также на северо-востоке Сирии продолжается турецкая военная операция «Оливковая ветвь», направленная против курдских формирований, которые официальная Анкара считает террористическими. В воскресенье, 4 марта, в Генштабе ВС Турции отчитались о взятии 129 населённых пунктов с начала операции (20 января). Также сообщается о нейтрализации более 2600 боевиков с начала боевых действий.

Комментируя обстановку в районе Африн провинции Алеппо, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары и Москвы нет разногласий по ситуации в регионе.

«По Африну у нас нет противоречий в Россией. В Идлибе идёт процесс по созданию наблюдательных пунктов. На данный момент уже создано восемь таких пунктов. В будущем планируется проведение в Стамбуле трёхстороннего саммита (Россия — Турция — Иран), подобного саммиту в Сочи. Там у нас будет возможность оценить и обсудить все вопросы», — заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции на борту самолёта во время возвращения из турне по странам Африки.

Турецкий лидер также вновь раскритиковал США за невыполнение обещаний по отводу курдских Отрядов народной самообороны (YPG) из Манбиджа, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на то что Вашингтон всё время нам это обещает во время телефонных переговоров и двусторонних встреч, в действительности сирийское ответвление сепаратистской террористической организации Рабочей партии Курдистана — группировка YPG — из Манбиджа выведена не была. Сейчас президент США Дональд Трамп и его команда снова говорят нам то же самое, но действия не отражают их слов», — отметил Эрдоган.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.