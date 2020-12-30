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Скрывают следы: Вассерман разоблачил преступные действия WADA
30 декабря 2020, 16:55 • 47 • Политика
Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) ограничить права РФ использовать национальную символику, а спортсменов лишить права участвовать в международных соревнованиях олимпийского цикла - преступно. Он объяснил свою точку зрения, разоблачив преступные действия WADA.
По мнению Вассермана, решение WADA, а также вердикт Международного спортивного арбитражного суда в Лозанне о наложении санкций на Россию и её спортсменов якобы из-за употребления допинга, не имеют законных оснований.
Журналист отметил, что данные решения основаны только на показаниях "одного преступника" - Григория Родченкова, который уличён в нарушении закона, но так и не обвинён официально только потому, что "разыграл временное душевное расстройство и даже достаточно квалифицированно имитировал самоубийство".
Публицист напомнил, что Россию обвиняют в якобы подделке базы данных лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Но ей руководил Родченков. И WADA, получив от него копию базы данных, сделала выводы, не проведя собственное расследование.
Вассерман полагает, что Родченков, поскольку имел доступ к базе даже после того, как его отстранили от работы, мог поменять в ней всё что угодно.
"Если WADA при таких обстоятельствах считает, что версия базы данных Родченкова достоверна, значит, WADA помогает преступнику скрывать следы его преступления. По всему миру помощь в сокрытии следов преступления рассматривается как соучастие в преступлении. Соответственно, деятельность WADA, основанная на показаниях Родченкова и на предоставленных Родченковым данных, является соучастием в преступлениях экс-руководителя РУСАДА", - резюмировал в разговоре с РИА ФАН Вассерман.
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