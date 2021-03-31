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Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном

31 марта 2021, 06:10  •  27 • Политика
Президент России Владимир Путин Прямо ответил на вопрос французского коллеги Эмануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель о деле скандального блогера Алексея Навального. Очевидно, что в отличие от западных медиков, по сей день не предоставивших ни одного доказательства "отравления" блогера, Кремлю скрывать нечего.
По данным пресс-службы Кремля, в ходе видеоконференции с Меркель и Макроном Владимир Путин дал своим коллегам разъяснения объективных обстоятельств дела.
"В связи с поднятым партнерами вопросом об Алексее Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела", - говорится в сообщении.
Тем временем Навальный, которому ещё больше месяца назад суд сменил по ходатайству столичного управления ФСИН условное наказание на реальный срок по "делу "Ив Роше", теперь испытывает на себе все прелести колонии общего режима.
На его странице в Instagram появилось сообщение, в котором рассказывается об очередных дерзостях оппозиционера. На этот раз за решёткой.
Так, выяснилось, что за недолгое время, что он находился в колонии, Навальный успел схлопотать шесть выговоров. Плюс ещё четыре, пока сидел в СИЗО.

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