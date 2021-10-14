Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего о...
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" ...
Главная / Политика

Скрывался от правосудия 27 лет: Польша выдаст России обвиняемого в убийстве школьницы

14 октября 2021, 18:35  •  34 • Политика
Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы, который скрывался от правосудия 27 лет. Защита прилагала значительные усилия, чтобы поляки отказали в экстрадиции.
Россия договорилась с Польшей о выдаче обвиняемого в убийстве школьницы. До этого преступник 27 лет скрывался от правоохранительных органов Подробностями поделился официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.
Речь идёт о Семёне Гуцане, который в августе 1994 года вместе с подельником задушил 14-летнюю девочку в Сыктывкаре. С тех самых пор он находился в международном розыске.
В июне 2020 года в Польше задержали человека с документами на имя Ивана Попа, однако проверка показала, что под этими документами скрывался Семён Гуцан. Сразу после его идентификации Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче преступника.
Защита прилагала значительные усилия, чтобы поляки отказали в экстрадиции, но благодаря действиям Генпрокуратуры суд счел аргументы Москвы более весомыми,
- говорится в сообщении.
Отмечается, что подельник Семёна Гуцана ранее был осуждён в Молдавии за другие преступления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





34
Источник
Похожие новости
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
14 октября 2021, 03:25
Путин высказался о Навальном. Хватило двух фраз
14 октября 2021, 06:55
Байден ударился в бега на глазах всего мира - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
12 октября 2021, 21:05
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.