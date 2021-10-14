Скрывался от правосудия 27 лет: Польша выдаст России обвиняемого в убийстве школьницы

Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы, который скрывался от правосудия 27 лет. Защита прилагала значительные усилия, чтобы поляки отказали в экстрадиции.

Россия договорилась с Польшей о выдаче обвиняемого в убийстве школьницы. До этого преступник 27 лет скрывался от правоохранительных органов Подробностями поделился официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

Речь идёт о Семёне Гуцане, который в августе 1994 года вместе с подельником задушил 14-летнюю девочку в Сыктывкаре. С тех самых пор он находился в международном розыске.

В июне 2020 года в Польше задержали человека с документами на имя Ивана Попа, однако проверка показала, что под этими документами скрывался Семён Гуцан. Сразу после его идентификации Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче преступника.

Защита прилагала значительные усилия, чтобы поляки отказали в экстрадиции, но благодаря действиям Генпрокуратуры суд счел аргументы Москвы более весомыми,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что подельник Семёна Гуцана ранее был осуждён в Молдавии за другие преступления.