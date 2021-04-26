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Скрывала три дня, но коллега "сдала": Немецкая медсестра подменила вакцину от COVID
26 апреля 2021, 00:00 • 96 • В мире
Медсестра в Германии подменила вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech физраствором и скрывала это три дня. "Пустышку" успели вколоть шести пациентам.
В Германии сотрудница Германского общества Красного Креста, работающая в прививочном центре, подменила вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech обычным физраствором. Об инциденте сообщило министерство здравоохранения Нижней Саксонии.
Согласно результатам предварительной проверки, медсестра уронила и разбила ампулу с вакциной, чтобы это скрыть, она влила в шприцы физраствор. Женщина не делала инъекции самостоятельно, а только занималась подготовкой препарата.
Через три дня сотрудница рассказала о произошедшем коллеге, а та доложила начальству. Прививки с физраствором получили шесть человек, но их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция начала расследование.
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