Скрытое «вмешательство»: Байден связал отмену брифингов о безопасности выборов 2020 года с «помощью» Путина Трампу

Кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден утверждает, что офис директора Нацразведки США отменил проводимые для конгресса брифинги по безопасности предстоящих выборов, чтобы скрыть «помощь в переизбрании», которую Владимир Путин якобы оказывает Дональду Трампу. Ранее о прекращении брифингов в конгрессе сообщил директор Нацразведки США Джон Рэтклифф. Как пояснил позднее Дональд Трамп, такое решение было принято из-за того, что конгрессмены «сливали» полученную информацию журналистам. Эксперты отмечают, что по мере приближения выборов Байден и демократы всё чаще будут выступать с бездоказательными заявлениями о «вмешательстве» со стороны России.

Кандидат в президенты США Джо Байден завил, что американская разведка отменила брифинги по безопасности выборов для конгресса с целью скрыть участие Владимира Путина в переизбрании Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте политика-демократа.

По словам Байдена, распоряжение директора Нацразведки США Джона Рэтклиффа свернуть брифинги является «бесстыдной и предвзятой манипуляцией, цель которой — защитить личные интересы президента Трампа».

«Напрашивается только один вывод: президент Трамп надеется, что Владимир Путин ещё раз поможет ему повысить шансы своей кандидатуры и отвести глаза от вопиющих примеров собственной неспособности быть лидером для нашего государства в период множества кризисов, с которыми мы сталкиваемся. И он не хочет, чтобы американский народ знал, какие меры принимает Владимир Путин, чтобы помочь Трампу переизбраться на второй срок, или почему Путин так жаждет вмешаться, ведь внешняя политика Дональда Трампа — это настоящий подарок Кремлю», — говорится в заявлении Байдена.

29 августа директор Нацразведки Джон Рэтклифф направил в конгресс США письмо, в котором уведомил парламентариев, что в преддверии ноября разведывательное сообщество сократит число брифингов, проводимых в формате встреч для конгрессменов по вопросу безопасности выборов, и заменит их письменными сводками.

«Управление директора Национальной разведки будет выполнять своё обязательство по полному и своевременному информированию конгресса в преддверии президентских выборов главным образом посредством законченных письменных разведывательных материалов», — говорится в документах, копии которых попали в распоряжение издания The Hill.

В письме Рэтклиффа отмечается, что данный шаг поможет защитить источники и методы американских спецслужб, а также предотвратит разглашение секретной разведывательной информации.

«Сливы» из конгресса

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также председатель комитета палаты по разведке Адам Шифф раскритиковали решение об отмене брифингов. В своём совместном выступлении политики-демократы заявили, что администрация президента пытается утаить от конгресса и граждан США информацию, связанную с выборами.

«Налицо шокирующий отказ выполнять предусмотренную законом обязанность по своевременному информированию конгресса и предательство в отношении права общественности знать, как иностранные силы пытаются подорвать нашу демократию. Эти разведданные принадлежат американскому народу, а не учреждениям, которые за них отвечают», — приводит заявление демократов The Hill.

Заседание конгресса США

Reuters

© Joshua Roberts

Пелоси и Шифф пообещали, что применят весь спектр доступных палате представителей мер, чтобы добиться от офиса директора Нацразведки выполнения своих обязанностей. Кроме того демократы заявили, что вместо прозрачности администрация Трампа пытается продвигать ложную версию о равной заинтересованности нескольких стран в выборах и политике США.

«Цели и действия России, Китая и Ирана разнятся. Только одна страна — Россия — активно предпринимает комплекс мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить такой исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам», — подчёркивается в обращении представителей конгресса.

В свою очередь, Дональд Трамп, комментируя решение Рэтклиффа, заявил, что оно было принято в том числе для того, чтобы предотвратить утечки разведанных, которые происходили после брифингов.

«Директор Рэтклифф сообщал информацию комитету, и происходили утечки информации. Был это Хитрый Адам Шифф или кто-то ещё, но в комитете есть тот, кто сливает информацию и делает плохие вещи… и мы от этого устали», — заявил Трамп во время пресс-конференции в Техасе.

Линия Байдена

Напомним, Джо Байден уже не в первый раз за последние несколько месяцев обвиняет Россию и лично Владимира Путина в попытке повлиять на исход предстоящих президентских выборов в США. Так, в ходе своего выступления перед журналистами 30 июня в родном штате Делавер он заявил, что Путин якобы не хочет, чтобы Байден стал президентом США.

Затем в июле кандидат в президенты опубликовал заявление, в котором утверждал, что в случае его победы Россию ждут последствия в виде санкций и мер реагирования в киберпространстве, если она снова вмешается в демократический процесс в Америке.

«Несмотря на то, что злонамеренные действия России в результате работы разведсообщества США, правоохранительных органов и двухпартийных комитетов конгресса были раскрыты, Кремль не оставил попыток вмешательства в наши демократические процессы», — говорилось в заявлении Байдена.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что утверждения о вмешательстве являются бездоказательными и используются в США как средство для дискредитации политических противников. Однако американские СМИ и представители политического истеблишмента продолжают распространять данную информацию, в том числе на государственном уровне.

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, заявления Джо Байдена о том, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году и собирается то же самое проделать в этом году, бессмысленны.

«В нынешней ситуации это доходит до абсурда, потому что если в прошлой кампании были какие-то зацепки в виде публикаций рекламных материалов, то сейчас эта информация высосана из пальца, поэтому в данном случае для пущей важности и видимости объективности притягивают спецслужбы», — отметил политолог.

Как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, очередное беспочвенное заявление о «вмешательстве» России Байден сделал для того, чтобы обосновать свой проигрыш в случае победы Трампа.

«Тема «вмешательства» России в выборы не исчезнет ни до выборов, ни после оглашения результатов, поскольку демократы снова захотят обвинить Трампа в том, что он победил благодаря деятельности России», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Политолог напомнил, что тема якобы имевшего место российского вмешательства в выборы в США не исчезла полностью, однако интерес к ней постепенно начал снижаться после окончания работы так называемой комиссии Мюллера.

Напомним, в 2017 году Минюст США начал расследование «связей» избирательного штаба Дональда Трампа с Россией, которое проводила комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.

Расследование завершилось в марте 2019 года, по его итогам был выпущен доклад, в котором Мюллер признал, что каких-либо связей окружения Трампа с Кремлём за два года следствия установлено не было.

Однако по мере приближения президентских выборов со стороны демократов будут звучать новые заявления о «вмешательстве» России, считает Константин Блохин.

В свою очередь, Юрий Рогулёв добавил, что Байден и Демократическая партия США не откажутся от продвижения этой идеи, несмотря на отсутствие каких-либо убедительных доказательств.

«В случае проигрыша Байден будет списывать свою неудачу на кого угодно. Однако неизвестно, насколько аргумент «вмешательства» России в выборы пройдёт во второй раз, поскольку общественность не забыла, что расследование комиссии Мюллера о «связях» Трампа с Россией и требование его импичмента в итоге ни к чему не привели», — заключил политолог.