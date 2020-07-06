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Скрытое в Конституции: Украинский политолог признал Донбасс частью России
06 июля 2020, 21:00 • 95 • В мире
Бывший премьер ДНР Александр Бородай не сомневается в том, что республики Донбасса в "относительно короткие сроки" и на вполне законных основаниях смогут войти в состав России.
Об этом политолог заявил с трибуны съезда партии "Россия", проходившем в Петербурге в субботу, 4 июля, говорится в сообщении на сайте "Союза добровольцев Донбасса".
По его словам, в голосовании по поправкам к Конституции России приняли участие многие жители Донбасса, получившие ранее российские паспорта. И это было очень важным шагом, считает экс-глава ДНР.
Напомним, что ранее политолог Владимир Карасёв указал на скрытые возможности обновлённой Конституции. Он подчеркнул, что благодаря одной из поправок Донбасс действительно может стать частью нашей страны.
По мнению ряда экспертов, несмотря на то, что на Украине сегодня едва ли найдутся политические силы, готовые агитировать за присоединение тех или иных частей страны к России, среди народа найдётся немало тех, кому эта идея покажется привлекательной.
Хотя общий настрой, который поддерживается официальной риторикой и СМИ, продолжает оставаться резко русофобским, пророссийские настроения отчётливо видны в Харьковской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях, а также в той части Донбасса, которая находится под управлением Киева.
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