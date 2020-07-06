Скрытое в Конституции: Украинский политолог признал Донбасс частью России

Об этом политолог заявил с трибуны съезда партии "Россия", проходившем в Петербурге в субботу, 4 июля, говорится в сообщении на сайте "Союза добровольцев Донбасса".

Де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковой и де-юре, - уверен Бородай.

По его словам, в голосовании по поправкам к Конституции России приняли участие многие жители Донбасса, получившие ранее российские паспорта. И это было очень важным шагом, считает экс-глава ДНР.

Напомним, что ранее политолог Владимир Карасёв указал на скрытые возможности обновлённой Конституции. Он подчеркнул, что благодаря одной из поправок Донбасс действительно может стать частью нашей страны.

По мнению ряда экспертов, несмотря на то, что на Украине сегодня едва ли найдутся политические силы, готовые агитировать за присоединение тех или иных частей страны к России, среди народа найдётся немало тех, кому эта идея покажется привлекательной.