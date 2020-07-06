Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на Р...
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к П...
Главная / В мире

Скрытое в Конституции: Украинский политолог признал Донбасс частью России

06 июля 2020, 21:00  •  95 • В мире
Бывший премьер ДНР Александр Бородай не сомневается в том, что республики Донбасса в "относительно короткие сроки" и на вполне законных основаниях смогут войти в состав России.
Об этом политолог заявил с трибуны съезда партии "Россия", проходившем в Петербурге в субботу, 4 июля, говорится в сообщении на сайте "Союза добровольцев Донбасса".
Де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковой и де-юре, - уверен Бородай.
По его словам, в голосовании по поправкам к Конституции России приняли участие многие жители Донбасса, получившие ранее российские паспорта. И это было очень важным шагом, считает экс-глава ДНР.
Напомним, что ранее политолог Владимир Карасёв указал на скрытые возможности обновлённой Конституции. Он подчеркнул, что благодаря одной из поправок Донбасс действительно может стать частью нашей страны.
По мнению ряда экспертов, несмотря на то, что на Украине сегодня едва ли найдутся политические силы, готовые агитировать за присоединение тех или иных частей страны к России, среди народа найдётся немало тех, кому эта идея покажется привлекательной.
Хотя общий настрой, который поддерживается официальной риторикой и СМИ, продолжает оставаться резко русофобским, пророссийские настроения отчётливо видны в Харьковской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях, а также в той части Донбасса, которая находится под управлением Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
06 июля 2020, 01:55
В округе объявлен третий уровень опасности: в Китае у мужчины подтвердили бубонную чуму
06 июля 2020, 12:00
Российский военный найден мёртвым в Гюмри. Возле тела нашли письмо
06 июля 2020, 02:00
«Недопустимо, чтобы демократия в нашей стране управлялась кастой»
06 июля 2020, 17:00
"До последнего патрона": Невероятная история американской пары
06 июля 2020, 01:55
От Канье Уэста до ведущего Fox News: кто из внесистемных кандидатов может претендовать на пост президента США
06 июля 2020, 12:00
Эстонские националисты рвутся к власти
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
02 июля 2020, 15:00
«Конец российской демократии»: как западные СМИ оценили итоги голосования в РФ
02 июля 2020, 13:00
"Хватит издеваться": Зеленский ополчился на Лукашенко из-за ситуации с выборами
30 июня 2020, 07:00
"Медведев боится": Новый поворот в голосовании по Конституции от Михеева
05 июля 2020, 09:00
Киеву не дадут шантажировать Москву: Эксперт о падающей ценности ГТС Украины
05 июля 2020, 17:00
Нашлись новые доказательства уничтожения улик по MH17 Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.