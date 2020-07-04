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Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
04 июля 2020, 08:00 • 363 • Политика
Политолог Владимир Карасёв указал на скрытые возможности обновлённой Конституции. Он подчеркнул, что благодаря одной из поправок Донбасс может стать частью России.
"Донбасс войдёт в состав РФ по статье 67 новой Конституции России", - заявил московский политолог Владимир Карасёв. В своём комментарии для "Донбасс сегодня" он указал на скрытую возможность обновлённой Конституции.
По его словам, одна из поправок (речь о статье 67) дополнена понятием "федеральные территории". "Это путь для возврата в состав России тех русских земель, которые "прихватили" с собой некоторые бывшие советские республики", - отметил он, напомнив недавнее заявление президента России Владимира Путина "о несправедливом и неправильном выходе бывших союзных республик из состава СССР".
Политический эксперт подчеркнул, что избранный главой государства курс поддерживают граждане России, о чём свидетельствует успешное голосование по поправкам.
По его мнению, ситуация вокруг украинского вопроса будет развиваться по следующему сценарию.
"На переговорах в Нормандском формате Киев получит ультиматум по особому статусу Донбасса. Выполнять он его не будет. После истечения сроков выполнения требований будет принято решение по принуждению Украины к миру", - указал Карасёв.
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