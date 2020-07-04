Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России

"Донбасс войдёт в состав РФ по статье 67 новой Конституции России", - заявил московский политолог Владимир Карасёв. В своём комментарии для "Донбасс сегодня" он указал на скрытую возможность обновлённой Конституции.

По его словам, одна из поправок (речь о статье 67) дополнена понятием "федеральные территории". "Это путь для возврата в состав России тех русских земель, которые "прихватили" с собой некоторые бывшие советские республики", - отметил он, напомнив недавнее заявление президента России Владимира Путина "о несправедливом и неправильном выходе бывших союзных республик из состава СССР".

Политический эксперт подчеркнул, что избранный главой государства курс поддерживают граждане России, о чём свидетельствует успешное голосование по поправкам.

По его мнению, ситуация вокруг украинского вопроса будет развиваться по следующему сценарию.

"На переговорах в Нормандском формате Киев получит ультиматум по особому статусу Донбасса. Выполнять он его не будет. После истечения сроков выполнения требований будет принято решение по принуждению Украины к миру", - указал Карасёв.