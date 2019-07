«Скрытое противодействие Трампу»: почему в конгрессе США хотят ввести новые санкции против России • 58 • В мире В конгрессе США призывают ввести новые санкции против России. Председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгель и конгрессмен Майкл Маккол настаивают на введении нового пакета ограничений против Москвы из-за ситуации вокруг отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Между тем в сенате предлагают дополнить законопроект об оборонном бюджете пунктами об антироссийских санкциях за «вмешательство» в выборы. При этом никаких доказательств причастности России к инциденту в Солсбери и вмешательству в избирательный процесс в США Запад до сих пор не предоставил. По мнению экспертов, подобными инициативами парламентарии препятствуют восстановлению диалога между Вашингтоном и Москвой. Как отмечают аналитики, улучшение российско-американских отношений станет успехом Дональда Трампа, повысив его шансы переизбраться в 2020 году, и некоторые члены конгресса стараются этого не допустить. © history.house.gov / Reuters Председатель комитета палаты представителей конгресса по иностранным делам США Элиот Энгель и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Об этом сообщается на сайте комитета в письме, датированном 29 июля. Парламентарии упрекают Трампа в том, что США так и не ввели второй пакет рестрикций из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери, как того якобы требовало американское законодательство. «Мы глубоко обеспокоены тем, что за применение химического оружия против лиц, проживающих на территории Соединённого Королевства, в отношении России до сих пор не введены санкции, предусмотренные законодательством США, — обратились к Трампу Энгель и Маккол. — Как вам известно, в результате нападения, совершенного в марте 2018 года, пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь и полицейский, а также трагически погибла ни в чём не повинная гражданка Великобритании. Призываем вас незамедлительно ввести в отношении России положенные законом дополнительные санкции для привлечения её к ответственности за столь вопиющие действия». Забытое старое Конгрессмены в своём обращении к Трампу уточнили, что ещё в ноябре 2018 года Госдеп США обещал ввести новый пакет санкций из-за дела Скрипалей. Первый пакет был введён ещё в августе 2018-го и предусматривал ограничения, связанные в основном с продажей оружия и продукции двойного назначения. Поскольку США обвинили Россию в применении химического оружия в Великобритании, то, согласно Закону о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года, за этой волной санкций должна быть введена следующая, более жёсткая. Как отмечается в специально подготовленной по этому поводу справке исследовательской службы конгресса США, эти ограничительные меры предусматривают: существенное сокращение или приостановку дипотношений, запрет американским банкам на выдачу кредитов российской стороне, за исключением займов, предназначенных для покупки продовольствия, ограничение авиасообщения и запрет на экспорт в Россию промышленных товаров. Конгрессмены Энгель и Маккол отмечают, что эти санкции должны были ввести через три месяца после анонса. Однако они так и не вступили в силу. Стоит отметить, что одну новую ограничительную меру в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери Соединённые Штаты всё же ввели. В декабре 2018 года в расширенный санкционный список Минфина США внесли Александра Петрова и Руслана Боширова (в документах Минфина они значатся как Александр Мишкин и Анатолий Чепига). На Западе считают мужчин участниками покушения на Сергея и Юлию Скрипалей. Теперь Петров и Боширов не смогут вести бизнес в США. Элиот Энгель

Reuters

© Joshua Roberts Как отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Белый дом не готов применять серьёзные ограничительные меры против России из-за дела Скрипалей. «Трамп полагает, что, если он введёт ещё одни масштабные санкции против России, это ослабит и без того вялотекущие переговорные процессы. Он в этом не заинтересован, — заявил Брутер. — Он заинтересован выглядеть как человек, который постоянно оказывает на Россию давление, но при этом пытается с ней договориться с позиции силы. Очевидно, что чем больше санкций будет введено, тем меньше вероятность того, что будут идти хоть какие-то переговоры». Как отмечает эксперт, Трамп ранее демонстрировал, что в случае необходимости готов игнорировать позицию конгресса. Например, ничто не помешало ему наложить вето на закон о введении эмбарго на поставки американского оружия Саудовской Аравии. Требуют усиления Усилить санкционное давление на Россию хотят не только в нижней палате конгресса, но и в верхней. 29 июля сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега из Демократической партии Крис ван Холлен обратились к профильным комитетам сената и палаты представителей с предложением прописать в новом законе об оборонном бюджете США расширение антироссийских санкций. Законодатели предлагают ввести санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики. Они были прописаны в предложенном ранее Рубио и ван Холленом законопроекте DETER (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines — «О защите выборов путём установления красных линий»). Документ предусматривал новые антироссийские ограничительные меры в случае, если в будущем будет выявлено «вмешательство» Москвы в американские выборы. As the conference on the National Defense Authorization Act begins, @MarcoRubio and I are asking the participants to include the DETER Act in the final bill. The main purpose of the NDAA is to help defend our democracy and we must stop Putin from attacking our elections. pic.twitter.com/tUIg9XolXe — Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) 29 июля 2019 г. По мнению Рубио и ван Холлена, хотя в рассматриваемой палатой представителей версии законопроекта об оборонном бюджете уже содержится поправка конгрессменов Брэда Шермана и Максин Уотерс, предусматривающая введение санкций против российского госдолга в случае вмешательства в выборы, её явно недостаточно. «В этой связи мы призываем участников переговоров (по бюджетным ассигнованиям на национальную оборону. — RT) скорректировать и дополнить поправку Шермана — Уотерс некоторыми пунктами из закона DETER», — говорится в заявлении сенаторов. В частности, сенаторы предлагают следующее: «Увязать санкции в отношении суверенного долга с выводами директора национальной разведки о вмешательстве в выборы. Предусмотреть дополнительные санкции в отношении энергического, банковского и оборонного секторов российской экономики, увязав их с выводами директора национальной разведки о вмешательстве в выборы. Предусмотреть санкции в отношении олигархов и высокопоставленных политиков, признанных директором Национальной разведки причастными к вмешательству в выборы». По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, сенаторы и конгрессмены занимаются «скрытым противодействием Трампу». Эксперт полагает, что антироссийские санкционные инициативы конгресса направлены против достижения каких-либо договорённостей с Россией и нацелены на то, чтобы не дать президенту добиться существенных достижений перед выборами 2020 года. Детали через 24 часа: Двоих американских военных убили в Афганистане «Как ни странно, многие республиканские сенаторы считают, что лучше Трамп проиграет выборы 2020 года, чем он будет избран на второй срок. В их числе и Марко Рубио, который был соперником Трампа на президентских выборах 2016 года и с треском провалился», — пояснил Васильев в разговоре с RT. Кроме того, по мнению эксперта, Рубио старается упрочить свои позиции как ведущего ястреба Республиканской партии. С такой точкой зрения согласен и Владимир Брутер, считающий, что сенатор, играя на страхах, связанных с «российской угрозой», стремится «получить политический капитал». Cенатор Марко Рубио

Reuters

© Joshua Roberts «Лимит почти исчерпан» В настоящее время в конгрессе США находится ещё несколько законопроектов по противодействию России посредством санкций. В частности, предлагается ввести рестрикции против «Северного потока — 2», отдельным законом ограничить въезд в США лицам, обвиняемым во «вмешательстве» в американские выборы, а также одобрить ограничительные меры против 24 сотрудников ФСБ в ответ на арест 24 украинских моряков в Керченском проливе. Среди документов, находящихся на рассмотрении обеих палат конгресса можно найти также законопроект, призывающий оказывать давление на страны Восточного Средиземноморья, включая Республику Кипр, с тем, чтобы они закрыли свои порты для кораблей российского ВМФ. В других документах предлагается наказывать Москву в связи с её действиями в Сирии, на Украине и в киберпространстве, вводить санкции за «нарушения» прав человека в «оккупированных Россией» Абхазии и Южной Осетии и даже сажать на срок более десяти лет лиц, замешанных в употреблении допинга, или налагать на них штрафы от $250 тыс., согласно законопроекту с говорящим названием «Антидопинговый закон Родченкова» (Rodchenkov Anti-Doping Act). По мнению Владимира Васильева, готовность американских законодателей изобретать всё новые поводы для антироссийских санкций вызвана «абсолютно близорукой» позицией. В угоду сиюминутным, зачастую личным политическим интересам, попыткам играть на начавшейся после избрания Трампа «антироссийской истерии», предаются национальные интересы США. «Санкции, которые прописывают сенаторы, способствуют тому, что Россия всё более сближается с Китаем. И это сближение может далеко зайти и в конечном счёте ударить по интересам США. Санкции также ограничивают свободу манёвра во внешней политике для Дональда Трампа», — отмечает Васильев. По словам Владимир Брутера, сам Трамп «больше обещает санкции, чем готов их вводить», но в ходе избирательной кампании и для него принятие каких-то ограничительных мер может стать вероятной опцией. Однако вариантов не так много. «Самые серьёзные санкции, которые могут быть введены, — против госдолга, но тогда возникнут риски не только для России, но и для всей мировой торговли. Персональные санкции уже никого не удивят. Промежуточный вариант — санкции против фирм, которые участвуют в «Северном потоке — 2». Но в значительной степени это западные фирмы», — отмечает эксперт. По его словам, предыдущие санкции не продемонстрировали главного — способности хоть как-то повлиять на российскую политику экономическими методами. Более того, они разрушают рычаги влияния на нашу страну, так как «уменьшаются связи России с западной экономикой и валютной системой». Например, появляется соблазн уйти во внешнеторговых расчётах от доллара. РИА Новости

РИА Новости

© Алексей Сухоруков «Лимит на введение санкций не то чтобы исчерпан, но очень ограничен. Если в Вашингтоне будут в этом упорствовать и вводить новые ограничительные меры, это приведёт в дальнейшем к отдалению России от США, что Соединённым Штатам невыгодно», — подытожил Владимир Брутер.





