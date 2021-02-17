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Скрытное передвижение, засады и налёты: как российская армия совершенствует методы борьбы с террористами

17 февраля 2021, 02:30  •  74 • В России
В Восточном военном округе прошли масштабные учения по ликвидации незаконных вооружённых формирований. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. По легенде боевики попытались проникнуть на склады горюче-смазочных материалов. Однако силы боевого охранения остановили продвижение бандитов, а с прибытием подразделений антитеррора противник был уничтожен. Подобные тренировки носят в российской армии регулярный характер. Как считают эксперты, в войсках РФ активно совершенствуются методы ликвидации бандформирований.
 
Российские военнослужащие на учениях по антитеррору Facebook © mod.mil.rus
 

В общевойсковом объединении, дислоцированном в Бурятии, прошли масштабные учения с подразделениями антитеррора. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа. В ходе тренировок военнослужащие отработали отражение атак незаконных вооружённых формирований (НВФ) на стратегически важные объекты гарнизона.

По легенде несколько диверсионных групп террористов были заброшены малыми вертолётами в охраняемые районы со складами горюче-смазочных материалов. Боевики попытались прорваться на территорию армейских объектов, заминировать подходы к топливным резервуарам, а также вывести из строя стационарные системы и каналы связи.

Однако силам боевого охранения удалось остановить условного противника на подходе к складам горюче-смазочных материалов. Сдерживая натиск неприятеля и ожидая подхода подкрепления, военнослужащие заняли оборону в подсобных помещениях.

«По тревоге были подняты подразделения антитеррора, которые оцепили назначенные районы, блокировали пути возможного отхода диверсантов и огнём из стрелкового оружия, гранатомётов РПГ-7 и реактивных огнемётов РПО-А («Шмель». — RT) уничтожили условного противника», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Значимую роль в ликвидации условной террористической угрозы сыграли подразделения радиоэлектронной борьбы. В районах блокирования боевиков военнослужащие подавили каналы связи неприятеля и нейтрализовали взрывные устройства, которые, по замыслу тренировок, были оснащены дистанционно управляемыми радиовзрывателями.

Отмечается, что в ходе учений было задействовано около 20 единиц военной техники и вооружения. Подобные антитеррористические тренировки носят плановый характер и проводятся на территории всех воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа.

Холостые боеприпасы и взрывпакеты

 

Из открытой информации Минобороны РФ следует, что в российской армии уделяется большое внимание антитеррору. Армейские формирования выполняют задачи отдельно и практикуют взаимодействие с подразделениями МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардии.

Тренировки по противодействию НВФ регулярно проходятся как на территории страны, так и за её пределами. Например, в прошлом году личный состав 201-й военной базы в Таджикистане провёл более 300 учений по нейтрализации угроз, исходящих от боевиков.

С учётом близости неспокойного Афганистана военнослужащие отрабатывали отражение атак НВФ на склады с боеприпасами и техникой, военные городки в Душанбе и Бохтаре, полигоны Ляур и Самбули.

  • Военная полиция ВС РФ отрабатывает отражение атаки на воинскую часть
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  • © mod.mil.rus

Также по легенде подразделения антитеррора имитировали освобождение захваченных противником зданий, поиск, блокирование и обезвреживание боевиков, проникших на территорию гарнизонов.

«В процессе учений совершенствовались навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной и РХБ-разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы к стрелковому оружию, имитационные заряды, взрывпакеты, дымы», — сообщается в материалах пресс-службы Центрального военного округа.

На территории России учения по антитеррору охватывают все виды и рода войск. Чаще всего войска отрабатывают ликвидацию нападений НВФ на армейские части, склады, штабы, портовые сооружения, аэродромы и командные пункты, где зачастую находятся важнейшие узлы связи.

Нередко антитеррористические тренировки проводятся с целью совершенствования навыков обороны стратегических гражданских объектов (прежде всего объектов топливно-энергетического комплекса) и освобождения заложников.

Антитеррористические учения в России предусматривают использование боевиками разнообразных видов военной техники: небольших вертолётов, БПЛА, автомобилей высокой проходимости, огнестрельного оружия.

Также тренировки по нейтрализации атак НВФ предполагают широкое применение неприятелем взрывных устройств, в том числе самодельных образцов. В связи с этим к ликвидации террористической угрозы привлекаются сапёры, осматривающие все подозрительные предметы.

Одним из самых современных средств обнаружения взрывчатки является переносной прибор «Коршун». Он представляет собой антенну и радиолокационный блок с пультом управления. Данное устройство позволяет отыскивать ВУ, оснащённые радиоэлектронными компонентами, схемами и транзисторами.

Как заявил в беседе с RT президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, большое значение для борьбы с НВФ имеет работа сапёров и подразделений, оснащённых средствами РЭБ.

«Бандиты широко практикуют закладку взрывных устройств с электронной начинкой. Поэтому нужны специалисты по разминированию и современные средства, такие как комплексы радиоэлектронной борьбы», — подчеркнул Гончаров.

В боевой готовности

 

Как следует из информации Минобороны РФ, для поиска НВФ российские войска применяют авиацию, в том числе беспилотную. Передача информации и координат нахождения боевиков обеспечивается носимым комплексом разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Окружение и нейтрализация террористов чаще всего осуществляется штатными вооружениями: бронетранспортёрами БТР-80, БТР-82А, бронеавтомобилями «Тигр», КамАЗ-4320, «Тайфун-К», миномётами, гранатомётами РПГ-7 и АГС-17 «Пламя».

  • Российские военнослужащие на антитеррористических учениях
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  • © mod.mil.rus

При необходимости для уничтожения схронов НВФ и скоплений террористов привлекаются штурмовики и вертолёты. Как говорит Гончаров, выбор средств обнаружения и поражения бандформирований обусловлен разведывательной информацией о численности и вооружении террористов.

«Авиация и тяжёлая техника применяются, когда требуется уничтожить достаточно крупную и хорошо вооружённую группировку. Но чаще всего террористы атакуют небольшими отрядами — иногда это три-пять человек. Для ликвидации такого формирования достаточно обычного стрелкового оружия, гранатомётов и огнемётов», — пояснил Гончаров.

В свою очередь, как отметил в комментарии RT участник антитеррористических операций на Северном Кавказе Алексей Голубев, мероприятия по борьбе с НВФ в российских войсках, как правило, проводятся в зависимости от специфики местности, где были обнаружены бандформирования.

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В частности, как следует из материалов Минобороны РФ, на Северном Кавказе российские военнослужащие активно отрабатывают навыки поиска и ликвидации НВФ в условиях низких температур и горного рельефа.

Так, в начале ноября 2020 года разведчики мотострелковой бригады в Карачаево-Черкесии провели ночное тактико-специальное учение на полигоне Кобу-Баши по нейтрализации находящегося в горах условного бандформирования. Военнослужащие отработали поиск, скрытное передвижение, вывод из строя коммуникаций неприятеля, организацию засад и налётов.

«На мой взгляд, главным залогом успеха является планирование операции, которое учитывает все обстоятельства и данные о противнике. Например, если требуется нейтрализовать отдалённые группировки боевиков, уместно применить более мощные средства поражения, как вариант — отправить авиацию», — рассказал Голубев.

Эксперт считает, что Россия достигла больших успехов в борьбе с терроризмом, однако его опасность по-прежнему велика. По статистике Национального антитеррористического комитета, в 2020 году силовые ведомства РФ уничтожили 49 боевиков, задержали 36 бандглаварей и 162 члена НВФ.

В ходе антитеррористических мероприятий было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов, пресечены 184 факта финансирования боевиков.

«Террористы постоянно совершенствуют способы реализации своих планов. Поэтому мы видим активный процесс подготовки наших военнослужащих по борьбе с этим злом. Регулярные тренировки и учения помогают подразделениям антитеррора находиться в боевой готовности и при необходимости выполнять поставленные задачи», — подытожил Голубев.

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