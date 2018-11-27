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«Скрытно подойти к Керченскому каналу и пройти через него»: ФСБ обнародовала документы с боевой задачей украинским морякам

27 ноября 2018, 19:54  •  168 • В России

Во время осмотра задержанных украинских катеров, российские специалисты обнаружили любопытные документы, часть которых обнародовала Федеральная служба безопасности.

Одна из бумаг представляет собой... шпаргалку по легальному проходу Керченского пролива - по процедуре с подачей заявки и получением разрешения. В этой шпаргалке описан как порядок прохода по координатам, так и необходимые сведения для заполнения заявки, включая номер приказа Минтранса России, который и регулирует судоходство в протоке.

Одна из бумаг представляет собой шпаргалку по легальному проходу Керченского пролива

То есть, украинские моряки были прекрасно осведомлены о необходимости заранее уведомлять российские власти о своем желании совершить круиз в Азовское море. И накручивая круги по российской акватории, валяли дурака, заявляя, что по двустороннему договору 2003 года могут делать в этих водах все, что хотят. На самом деле, украинские катера провалили боевую задачу, поставленную командованию.

О ней говорится в другом документе - «Контрольном листе готовности катера «Никополь». В нем экипажу предписывалось «осуществить переход из Одессы в Бердянс скрытным порядком вне береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой ФСБ России», а также «сосредоточить основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него».

Как мы знаем из обнародованной ФСБ хронологии, задачу они провалили сразу по выходу из порта базирования. Потому что именно с этого момента они были под контролем российских спецслужб. И не понимать этого не могли. Что лишний раз доказывает провокативность их действий.

К слову, на катерах и буксире был обнаружен внушительный арсенал, с помощью которого можно было бы устроить отличную рыбалку. Или дать бой, последний, но шумный. Однако ничего из ниже перечисленного, слава Богу и слаженным действиям российского спецназа, так и не выстрелило.

1. 30 мм пушка – 4 ед.

2. Автоматический гранатомет АГС -17 – 4 ед.

3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.

4. Пулемет ПКТ 7,62мм – 4 ед.

5. Автомат АК-47 5,45мм – 13 ед.

6. Пистолет ПМ 9мм – 4 ед.

7. Травматический пистолет 9мм – 1 ед.

8. Сигнальный пистолет ПС – 1 ед.

9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм – 765 ед. + (32 цинка, ненумерованных, установить число пока не возможно)

10. Выстрел ВОГ-17 – 1975 ед.

11. Выстрел ВОГ – 495 ед.

12. Граната РГД-5 – 40 ед.

13. Граната РГ-42 – 48 ед.

14. Граната РГД – 20 ед.

15. Запал УЗРГМ-2 – 30 ед.

16. Запал РГ-42 – 38 ед.

17. 30 мм сигнальный патрон – 87 ед.

18. Патроны 7,62 мм – 9865 ед.

19. Патроны 5,45 мм – 11736 ед.

20. Патроны 9 мм – 1189 ед.

21. Патроны 12,7 мм – 612 ед.

22. Штык-нож – 15 ед.

23. Магазин АК-74 – 42 ед.

24. Магазин ПМ – 4 ед.

(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер).

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