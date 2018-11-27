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«Скрытно подойти к Керченскому каналу и пройти через него»: ФСБ обнародовала документы с боевой задачей украинским морякам
27 ноября 2018, 19:54 • 168 • В России
Во время осмотра задержанных украинских катеров, российские специалисты обнаружили любопытные документы, часть которых обнародовала Федеральная служба безопасности.
Одна из бумаг представляет собой... шпаргалку по легальному проходу Керченского пролива - по процедуре с подачей заявки и получением разрешения. В этой шпаргалке описан как порядок прохода по координатам, так и необходимые сведения для заполнения заявки, включая номер приказа Минтранса России, который и регулирует судоходство в протоке.
Одна из бумаг представляет собой шпаргалку по легальному проходу Керченского пролива
То есть, украинские моряки были прекрасно осведомлены о необходимости заранее уведомлять российские власти о своем желании совершить круиз в Азовское море. И накручивая круги по российской акватории, валяли дурака, заявляя, что по двустороннему договору 2003 года могут делать в этих водах все, что хотят. На самом деле, украинские катера провалили боевую задачу, поставленную командованию.
О ней говорится в другом документе - «Контрольном листе готовности катера «Никополь». В нем экипажу предписывалось «осуществить переход из Одессы в Бердянс скрытным порядком вне береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой ФСБ России», а также «сосредоточить основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него».
Как мы знаем из обнародованной ФСБ хронологии, задачу они провалили сразу по выходу из порта базирования. Потому что именно с этого момента они были под контролем российских спецслужб. И не понимать этого не могли. Что лишний раз доказывает провокативность их действий.
Контрольный лист готовности катера
К слову, на катерах и буксире был обнаружен внушительный арсенал, с помощью которого можно было бы устроить отличную рыбалку. Или дать бой, последний, но шумный. Однако ничего из ниже перечисленного, слава Богу и слаженным действиям российского спецназа, так и не выстрелило.
1. 30 мм пушка – 4 ед.
2. Автоматический гранатомет АГС -17 – 4 ед.
3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62мм – 4 ед.
5. Автомат АК-47 5,45мм – 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9мм – 4 ед.
7. Травматический пистолет 9мм – 1 ед.
8. Сигнальный пистолет ПС – 1 ед.
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм – 765 ед. + (32 цинка, ненумерованных, установить число пока не возможно)
10. Выстрел ВОГ-17 – 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ – 495 ед.
12. Граната РГД-5 – 40 ед.
13. Граната РГ-42 – 48 ед.
14. Граната РГД – 20 ед.
15. Запал УЗРГМ-2 – 30 ед.
16. Запал РГ-42 – 38 ед.
17. 30 мм сигнальный патрон – 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм – 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм – 11736 ед.
20. Патроны 9 мм – 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм – 612 ед.
22. Штык-нож – 15 ед.
23. Магазин АК-74 – 42 ед.
24. Магазин ПМ – 4 ед.
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер).
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