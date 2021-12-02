Скрытая угроза: Путин назвал причину аварии на шахте в Кузбассе

Причиной аварии на шахте «Листвяжная» стало отсутствие контроля со стороны ее руководства за производством работ по добыче угля. В частности, они проводились при повышенной загазованности метаном. Об этом Владимир Путин сообщил 2 декабря во время совещания, посвященного недавней трагедии в Кузбассе . По словам генпрокурора Игоря Краснова, на шахте всё гладко было только на бумаге. На практике использовались неисправные датчики метана, а также имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. На фоне недавнего ЧП президент призвал ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности на шахтах. Кроме того, он остался категорически недоволен системой оплаты труда горняков и подходом главы Минтруда Антона Котякова к анализу произошедшего .

Новые жертвы

Спустя неделю после трагедии на шахте «Листвяжная», которая произошла 25 ноября, Владимир Путин провел совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. По числу жертв это ЧП стало крупнейшим в России за последние 11 лет. Среди 51 погибшего не только горняки, но и пятеро спасателей. В настоящий момент под землей по-прежнему находится больше 30 тел .

Напомним, что в мае 2010-го в результате двух взрывов на шахте «Распадская» погиб 91 человек. Владимир Путин во время совещания усомнился в качестве исполнения поручений, которые были даны после трагедии в Междуреченске .

«Надо посмотреть, как они выполнены, что конкретно сделано и как это сделано. Давайте с этим разберемся», — сказал президент.

По его словам, сейчас основным приоритетом властей должна быть поддержка пострадавших и их родственников.

«Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, родным и близким погибших и пострадавшим, детально разобраться в каждом конкретном случае, — заявил глава государства. — Личные, семейные обстоятельства могут быть разными — хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода, — здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями» .

Фото: РИА Новости/пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В больнице сейчас проходят лечение 16 человек. Один из них — в состоянии средней тяжести. Тем не менее большую часть пострадавших планируют выписать уже 3 декабря, уточнил губернатор региона Сергей Цивилев. По его словам, семьям погибших и пострадавшим будет выделено более 40 квартир. Также люди получат финансовые компенсации как со стороны региональных, так и федеральных властей.

3 декабря на всей территории Кузбасса к строго отведенным местам придут шахтеры, родственники и друзья погибших и пострадавших для возложения цветов. Одновременно будет дан длинный гудок МЧС и будут звенеть колокола во всех православных соборах Кузбасса, рассказал Сергей Цивилев.

Установить причину

Сейчас ведется работа над установлением причины и обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности, отметил Владимир Путин . Президент подчеркнул, что огульных обвинений при разбирательстве трагедии на шахте в Кузбассе быть не должно.

Тем не менее отчет Следственного комитета показывает, что инцидент произошел из-за отсутствия контроля со стороны руководства шахты за производством работы по добыче угля. Установлено, что руководство шахты систематически принимало меры по сокрытию фактов чрезмерной загазованности метаном, а результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались . При этом решения о допуске шахтеров и подрядчиков к работам принимались по датчику, установленному на поверхности, за пределами забоя шахты, уточнил Владимир Путин.

«Рассматриваются все возможные версии, но можно сделать вывод, что основная версия — что взрыв метано-воздушной смеси произошел в подготовительном забое. Причины будем выяснять», — добавил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам генпрокурора Игоря Краснова, на шахте «Листвяжная» всё гладко было только на бумаге . Фактически же оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, уточнил он. Кроме того, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, а также имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля.

Новый подход

По итогам проверок, к которым после ЧП приступили Ростехнадзор, прокуратура, полиция и региональные власти, было выявлено 600 нарушений на шахтах Кузбасса , отметил губернатор Сергей Цивилев. Однако нет ни одного нарушения, на основании которого можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников , заметил он. Между тем проверки шахт пройдут не только в Кузбассе, но и еще в 10 угледобывающих регионах России.

«Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты , — сказал президент. — С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко, так же как и за соблюдение в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения».

Что касается контроля за исполнением мер безопасности в шахтах, то важно не просто составлять акты с требованием устранить ту или иную проблему, но следить за ситуацией до полного исправления, сказала «Известиям» член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области — Кузбасса Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

По мнению члена комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николая Будуева, стоит задуматься о более активном внедрении новых технологий, чтобы в случае ЧП портилась техника, но не гибли люди .

— Хотелось бы, чтобы максимально использовалась робототехника, поскольку шахтерское дело является высокорискованным, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Кроме того, по его словам, надо рассмотреть возможность актуализации законодательства в этой области , так как некоторые меры могли устареть. К слову, Владимир Путин во время совещания призвал ужесточить ответственность за нарушения требований безопасности в шахтах . По его словам, сейчас, например, не предусмотрено наказание в виде административного приостановления деятельности предприятий.

Президент также поручил проработать вопрос создания ликвидационных фондов для шахт . В России уже предусмотрено появление таких фондов для предприятий повышенной опасности. Кроме того, глава РФ считает необходимым повысить зарплаты инспекторов Ростехнадзора, которые проверяют подобные объекты. Генпрокурор России Игорь Краснов считает, что руководство сибирского управления Ростехнадзора, которое отвечает за контроль в угольной отрасли, вовсе не соответствует занимаемой должности.

Опасные деньги

На совещании Владимир Путин также указал на проблемы в оплате труда шахтеров . По его словам, существующая система создает экономические стимулы для них пренебрегать требованиями безопасност и.

«И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют . А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», — считает он.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Так, в соответствии с трудовым законодательством условно-постоянная часть включает в себя оплату по сдельным расценкам. Это позволяет фактически привязать оплату труда шахтеров к количеству добытого сырья, пояснил глава РФ. При этом Владимир Путин остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова , который прокомментировал схему «70 на 30», когда 30% дохода горняков зависит от выработки.

По итогам доклада глава государства с укором отметил: «Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом» .

Президент напомнил, что условно-постоянная часть также включает доплаты, устанавливаемые к месячным окладам за работу во вредных условиях.

«Вот это очень важный вопрос — во вредных условиях. Тот, кто писал, прекрасно понимал, что делал», — сказал он.

Пресс-служба Минтруда не смогла предоставить оперативный комментарий «Известиям».