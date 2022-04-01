Скрыть не получилось. Украинский чиновник сдал Киев, обстрелявший Белгород

Украинский чиновник сдал Киев, который на днях обстрелял русский город Белгород. Скрыть преступление не получилось.

Украинские власти отрицают свою причастность к обстрелу Белгорода. Руководство страны традиционно заявило, что Россия сама себя обстреляла, чтобы потом обвинить во всём соседей.

В то же время бывший советник Минобороны Украины Юрий Бутусов заявил, что удар по Белгороду нанесли украинские вертолёты Ми-24. Он пообещал, что Украина и дальше будет "совершать вылазки в стан врага".

В Сети появилось видео, снятое русским автомобилистом на видеорегистратор. На кадрах видно, как один из снарядов падает возле шоссе, осыпая дорогу землёй. Автомобилист немедленно остановил машину, после чего развернулся и поехал в обратную сторону.

29 марта стало известно о взрывах в Белгородской области. СМИ сообщали о снарядах, которые попали на территорию временного военного городка и ранили четырёх военнослужащих.

Белгородская область в прошлом становилась мишенью для украинских артиллеристов. В конце февраля туда прилетел украинский снаряд. В результате пострадали двое взрослых и ребёнок. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом".