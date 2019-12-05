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«Скрыть беспомощность»: как в ЕП подняли вопрос о «российском вмешательстве» в Каталонии
05 декабря 2019, 08:24 • 106 • В мире
В Европейском парламенте интересуются, каким образом Еврокомиссия планирует оказывать противодействие «вмешательству» России в политические и избирательные процессы в ЕС, в частности, в Испании. С таким обращением выступил испанский евродепутат Жорди Каньяс. В документе, с текстом которого ознакомился RT, парламентарий приводит данные СМИ, которые со ссылкой на «источники» утверждают, что спецслужбы РФ якобы «поощряли каталонское сепаратистское движение». По мнению экспертов, такие обвинения — попытка испанских властей скрыть неумение должным образом организовать управление в регионах. И подобная риторика в адрес Москвы в ближайшей перспективе не изменится, вне зависимости от того, будут найдены доказательства мнимого «российского влияния» на внутренние процессы какого-либо иностранного государства или нет, уверены аналитики.
Reuters © Rafael Marchante
Депутат Европейского парламента Жорди Каньяс обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, каким образом планируется оказывать противодействие мнимому «вмешательству» России в дела стран ЕС.
«Европарламент неоднократно высказывал предостережения о попытках России дестабилизировать наши демократии и ослабить Европейский союз. В связи с этим: какие шаги по борьбе с вмешательством России в политические и выборные процессы государств ЕС предпримет новый состав Еврокомиссии?» — говорится в запросе евродепутата, с текстом которого ознакомился RT.
При этом Каньяс ссылается на публикацию газеты El País, которая приводит данные неких неназванных источников о том, что Национальный суд Испании инициировал расследование предполагаемого вмешательства в испанскую внутреннюю политику со стороны «войсковой части № 29155» — «российской военной разведывательной организации, подозреваемой в поощрении каталонского сепаратистского движения». По данным газеты, в/ч якобы причастна к нескольким попыткам дестабилизировать ситуацию в Европе.
В МИД России заявили, что расценивают эту статью «в качестве попытки подорвать успешно развивающееся российско-испанское сотрудничество, в том числе в сфере кибербезопасности и противодействия дезинформации».
Посол России в Испании Юрий Корчагин, в свою очередь, выразил сожаление в связи с тем, что «уважаемая газета... предоставляет свои страницы для разного рода инсинуаций и фейковых новостей».
Отметим, что к настоящему времени нет подтверждений запуска национальным судом расследования о мнимом вмешательстве России в испанскую внутреннюю политику. Более того, о нём не осведомлены и высокопоставленные испанские чиновники.
Так, по словам исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля, во внешнеполитическом ведомстве королевства об этой ситуации узнали из СМИ. Отвечая на вопросы журналистов после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Боррель подчеркнул, что не в курсе подробностей дела.
«У меня нет другой информации, кроме как из прессы, министр (Лавров. — RT) мне сказал, что также ничего не знал», — уточнил Боррель.
Кроме того, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава внешнеполитического ведомства Испании назвал такие «измышления плодом горячечного воображения».
О деятельности в/ч № 29155 — «сверхсекретного подразделения российской разведки», — упомянутой в обращении Каньяса и в статье El País, ранее также сообщало издание The New York Times. В статье говорилось, что структура «стремится дестабилизировать Европу».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот материал, отнёс его к разряду «криминального чтива». Он подчеркнул, что российский лидер неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и с отдельными её странами.
«Подобные публикации — из разряда криминального чтива», — добавил он.
Обвинения из Мадрида в адрес Москвы звучат в том числе в связи с неумением испанских властей должным образом организовать управление в регионах. Такое мнение в беседе с RT выразил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Те политики, которые обращаются к российской теме, как правило, (делают это. — RT), чтобы скрыть свою беспомощность и неумение. Тот конфликт, который разожгли между собой власти Каталонии и центральные власти, находится в тупиковой ситуации, оттуда надо как-то «вырулить». Ничего умнее они не придумали, кроме как сделать кивок в сторону России — якобы РФ их туда завела и им надо совместно искать пути, как оттуда выйти», — объяснил эксперт.
«Основная задача — продолжать обвинять Россию»
Евродепутат Жорди Каньяс отмечает, что сотрудники разведки некоторых стран, например США, полагают, что Россия «неоднократно предпринимала попытки дестабилизировать Европу».
«В ноябре 2017 года, во время расследования заявлений о российском заговоре для оказания влияния на ход выборов президента США комитет сената по разведке обнаружил доказательства вмешательства России в выборы во Франции и Германии, а также её причастность к сепаратистскому движению в Каталонии», — говорится в обращении Каньяса к ЕК.
Стоит отметить, что в последние несколько лет тенденция обвинять Россию во «вмешательстве» во внутренние процессы иностранных государств стала для Запада нормой.
В 2017 году во Франции заявляли, что тогда ещё кандидат в президенты Эммануэль Макрон якобы стал мишенью российских СМИ и кибератак с территории РФ, которая, как утверждалось, ставила целью помочь таким образом своим «пророссийским кандидатам».
В Германии также заявляли о «вероятном вмешательстве» в выборы в бундестаг в 2017 году. Однако в выпущенном в 2018 году докладе контрразведки ФРГ пришли к выводу, что подозрения о «вмешательстве» России не подтвердились.
Однако стоит отметить, что мировая общественность в последние годы чаще прочего обсуждала ситуацию, связанную с обвинениями России во «вмешательстве» в выборы президента Соединённых Штатов 2016 года.
Так, спустя некоторое время после избрания Дональда Трампа на пост главы государства, уже бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер начал расследование с целью найти доказательства возможной причастности Москвы к итогам голосования. В апреле 2019 года доклад с итогами работы команды спецпрокурора был опубликован, однако доказательств «вмешательства» России в американский избирательный процесс в нём приведено не было.
Президент России Владимир Путин заявил, что доклад является объективным и подтверждает отсутствие сговора между Москвой и действующей администрацией США.
Глава МИД Сергей Лавров также неоднократно опровергал голословные обвинения в адрес России. По его словам, такие способы достижения целей для Москвы неприемлемы.
«Сразу хочу сказать — чтобы не было никаких сомнений: мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Это не наш метод», — указал министр.
Политолог Александр Асафов, объясняя логику ряда европейских стран, продолжающих антироссийские выпады после публикации доклада Мюллера, заявил, что чиновники ЕС находятся в какой-то собственной реальности. По словам эксперта, это мешает им мыслить рационально, ведь по окончании расследования бывшего спецпрокурора всем должно было стать очевидно, что Россия не имеет отношения к итогам выборов президента США, хотя ранее в Вашингтоне настойчиво утверждали обратное.
«Европейские коллеги живут в своём треке. Они не то что неспособны, им просто нельзя делать какие-то логические выводы. Если расследование прокурора Мюллера, основанное на фальшивом досье Кристофера Стила (экс-сотрудника британской разведки. — RT), — ложь, то нужно изменить риторику. Но нет, риторику изменить нельзя, потому что такие политические задачи ставятся теми, с кем они взаимодействуют, — из Вашингтона... И совершенно неважно, как изменятся обстоятельства, какие будут найдены или не найдены доказательства, даже неважно, в чём именно обвинять: основная задача — продолжать обвинять Россию, это будет всегда», — подытожил Асафов в разговоре с RT.
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