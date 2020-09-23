Скромный кортеж и строгая секретность: Как проходила инаугурация Лукашенко

Как отметил в своём Telegram-канале военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, кортеж президента Белоруссии был "весьма скромный". При этом, наблюдая передвижения кортежа, военкор отметил, что называть инаугурацию тайной было бы неправильным.

"Вообще, странно называть этот процесс "тайной инаугурацией". Не объявленной заранее - да. Но какая же она тайная, если там полный дворец гостей и Лукашенко едет через весь город", - отметил он.

По данным же издания БЕЛТА, на церемонию инаугурации были приглашены несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

По данным журналистов, в 11:40 гости, приглашённые на инаугурацию, уже стали выходить из Дворца независимости.