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Скрипя зубами
16 мая 2018, 16:39 • 113 • Карикатуры
Украинские политики, в том числе президент Петр Порошенко, резко высказались по поводу открытия Крымского моста. В свою очередь, в МИД России посчитали, что такие заявления делаются от "полной безнадеги".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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