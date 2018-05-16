Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко отозвал законопроект, лишающий гражданства Украины крымчан с паспортом...
ПРОТИВ русских школ и ЗА американские НКО. Кто будет рулить Арменией? (Романов Р...
Каталония – не автономия. Печаль одинокой Барселоны
На Украине вступил в силу закон о выплатах иностранцам в ВСУ
Главная / Карикатуры

Скрипя зубами

16 мая 2018, 16:39  •  113 • Карикатуры

Украинские политики, в том числе президент Петр Порошенко, резко высказались по поводу открытия Крымского моста. В свою очередь, в МИД России посчитали, что такие заявления делаются от "полной безнадеги".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

113
Источник
Похожие новости
16 мая 2018, 16:39
Скрипя зубами
07 мая 2018, 21:24
Больная фантазия
10 мая 2018, 17:39
Грош цена

07 мая 2018, 18:09
Надежный поставщик
08 мая 2018, 13:39
"Стратегическое" планирование
15 мая 2018, 17:54
"Поехали!"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 мая 2018, 01:24
«Панцирь» не спас сирийцев от Израиля
10 мая 2018, 18:39
«Попытка поторговаться»: в России ответили на решение Гаагского суда по компенсации за крымские активы
15 мая 2018, 06:09
«Морской щит-2018». Американцы не полезли в черноморскую западню
14 мая 2018, 10:39
Сюрприз похлеще, чем С-300. Чего не учёл господин Нетаньяху?
15 мая 2018, 01:09
Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Спустя четыре года обломки все еще валяются в окрестном лесу
12 мая 2018, 11:24
Стало известно, почему «Панцирь-С1» не отразил израильскую атаку
12 мая 2018, 02:39
Это должно было случиться сегодня
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.