Скрипаля отравили британские спецслужбы веществами, произведенными на деньги США

Мир подошел к краю, за которым бездна, и уже заглянул в нее. Десятки и сотни тысяч статей журналистов и выступлений политиков о том, что Третья мировая война вот-вот начнется, начинает обретать реальные формы. Инициированное Великобританией дело об отравлении в Солсбери нервно-паралитическим газом «Новичок» бывшего начальника управления кадров «Аквариума» Сергея Скрипаля и его дочери усилиями «наших западных партнеров» практически превратилось в casus belli – формальный повод для объявления войны. Ответственность накладывается, причем абсолютно бездоказательно, с помощью слайдов заштатной презентации в стиле многочисленных бизнес-тренингов для привлечения как можно большего количества людей в финансовые пирамиды, на Россию и лично президента Путина. Все факты сразу засекречиваются, даже в нарушении многочисленных международных норм и правил. А ведь именно эта «секретность» как раз и показывает истинного виновника и выгодополучателя из всей этой истории – коллективный Запад и Великобританию в частности.

Еще 7 марта в статье «The Elephant In The Room» известный аналитик, публицист, телеведущий, правозащитник и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей написал, что смертоносные отравляющие вещества нервно-паралитического действия, включая зарин и VX, производятся всего в 8 милях от места отравления Скрипаля и его дочери на секретном военном объекте Портон Даун. На территории объекта производятся и хранятся самые большие в Европе запасы нервно-паралитических веществ. Однако ответственность за применение ОВ было решено переложить на Россию, подкрепив ее вместо доказательств масштабной информационной и политической атакой. Истерика достигла такого накала, что даже выходящая с 1785 года считающаяся главной консервативной газетой лондонская The Times в редакционной статье «Closing Ranks» предложила захватывать и конфисковать самолеты «Аэрофлота» лишь на том основании, что «в прошлом на них в Британию прилетали враги». Старейшая консервативная The Times, оплот и рупор британского истеблишмента, фактически призывает к совершению террористических актов против государства – члена ООН.

В статье «Porton Down Scientists Under Extreme Pressure to Confirm Nerve Gas As Russian» на сайте фонда «Стратегическая Культура» Крейг Мюррей пишет, что сотрудники и ученые Портон Дауна находятся под сильнейшим давлением официальных властей, чтобы подтвердить, что отравивший Скрипаля нервно-паралитический агент является газом «Новичок» российского производства. После долгого и утомительного заседания ученого совета Портон Дауна было принято компромиссное решение с формулировкой, идентифицирующей агент, как «тип, разработанный Россией». Эта формулировка и была в дальнейшем использована Терезой Мэй в парламенте, Борисом Джонсоном на BBC и Великобританией в Совете Безопасности ООН. Мюррей особо отмечает, что инспекторы Организации по запрещению химического оружия ОЗХО уже более 10 лет имели доступ ко всем видам российского химического оружия, в том числе и к тем агентам, которые Запад с подачи Вила Мирзаянова называют «Новичком». В 2016 году под полным контролем инспекторов ОЗХО было завершено уничтожение последней партии российского химического оружия из всех 40 тысяч тонн. Американская же программа уничтожения химоружия официально будет завершена только через 5 лет.

***

Одно из первых упоминаний газа «Новичок» в открытой прессе было еще в далеком 1999 году.

25 мая 1999 года газета The New York Times написала, что Пентагон в сотрудничестве с правительством Узбекистана принял участие в «демилитаризации и дезинфекции советского завода химического оружия в Нукусе. Газета сообщила, что этот завод был крупной исследовательской и испытательной площадкой СССР для нового секретного смертоносного химического оружия под названием «Новичок». Это вещество уже долгое время находится в распоряжении США, а его формула широко известна благодаря книге Мирзаянова, которую можно свободно купить на Amazon.

Нервно-паралитические агенты, классифицирующиеся на Западе, как «Новичок», в числе других производились и испытывались и в Великобритании в Портон Дауне. Еще в 2000 году британское издание Independent в статье «Porton Down: Investigation 'now looking into 45 deaths» написало о том, что полиция расследует не менее 45 смертей, произошедших в результате испытаний химического оружия в Портон Дауне. Череда смертей началась с гибели в 1953 году Рональда Мэдиссона, произошедшей в результате воздействия нервно-паралитического газа Зарин В. Расследование началось после заявлений бывших военнослужащих из числа 20 000 «добровольцев», на которых за последние 80 лет было испытано химическое оружие в Портон Дауне. Полиция допустила утечку, что к 2000 году число смертей достигло 70. Остальные «добровольцы» получили целый букет заболеваний – респираторных, болезней кожи, сердца, легких, потери зрения. Но самое интересное в статье написано в конце:

«В рамках расследования детективы посетили Соединенные Штаты. Пентагон согласился на выплату компенсаций военнослужащим, чье здоровье пострадало от подобных экспериментов с нервно-паралитическими газами, проведенных там».

Как мы видим, практика отравлений людей в Солсбери имеет крайне долгую и обширную историю и не является чем-то, из ряда вон выходящего. К 2011 году число исков от пострадавших в результате воздействия нервно-паралитическими агентами в Портон-Дауне достигло 369.

В Солсбери отмечены и несколько весьма загадочных смертей ученых, тела которых были обнаружены подобно Скрипалю на улицах и парковых зонах, и которые были списаны на самоубийство. В 2012 году британское издание Daily Mail опубликовало статью «Suicide riddle of weapons expert who worked with David Kelly: Scientist tells wife he is going for a walk, then takes his life in a field... just like his friend», в которой описывается загадочная смерть ученого из Портон Дауна доктора Ричарда Холмса, который сказал жене, что «вышел из дома погулять», а спустя некоторое время в парке было обнаружено его тело. Смерть Холмса произошла через несколько недель после его отставки из Портон Дауна. Эту смерть в Британии сразу же сравнили с загадочной смертью инспектора ООН по вооружениям в Ираке доктора Дэвида Келли в 2003 году.

Доктор Келли был найден мертвым после начала парламентских слушаний о применении химического оружия в Ираке. Келли был источником утечки сведений о том, что правительство Блэра сфальсифицировало доказательства наличия и применения Ираком химического оружия, так называемого иракского досье, что привело к присоединению Великобритании к армии США и вторжению в Ирак. Все факты, изложенные в досье, оказались ложными, а премьер Тони Блэр в итоге вынужден был публично извиниться. Однако это извинение никак не оправдало вторжение в Ирак, смерть сотен тысяч людей, в том числе и доктора Келли.

В ходе судебного расследования смерти Келли возник известный запрос лорда Хаттона, в результате которого смерть была признана самоубийством. Келли якобы, находясь под воздействием Coproxamol, совершил самоубийство, перерезав себе левое запястье, хотя все факты на месте преступления опровергали это. В 2007 году вышла книга депутата парламента и бывшего министра внутренних дел Нормана Бейкера «Странная смерть Дэвида Келли», изданная частями в Daily Mail. В этой книге Бейкер утверждает, что доктора Келли убили.

«Я убежден, что эта смерть не может быть самоубийством. Медицинские данные не подтверждают это, и состояние ума и личность Дэвида Келли предполагают иное. Это была не случайность, поэтому я остался с заключением, что это - убийство».

В 2014 году вышел фильм «Секретные файлы: Портон даун», в котором подробно освещают различные факты деятельности британской секретной лаборатории по производству нервно-паралитических агентов.

***

Ужасающие подробности деятельности химического объекта Портон Даун приведены в статье Daily Mail «WMD Britain: How MoD scientists tested chemical weapons including anthrax and the PLAGUE on soldiers and members of the public - and even released dangerous bacteria on the Tube». За 50 лет деятельности лаборатории к опытам обманным путем было привлечено 21000 добровольцев. Они подвергались воздействию нервно-паралитических агентов, зарина, сибирской язвы и чумы. Лишь в 2008 году правительство Великобритании извинилось и выплатило компенсации 670 жертвам экспериментов.

Преподаватель истории в Университете Кента, выступавший в качестве эксперта в расследовании деятельности Портон Дауна, Ульф Шмидт опубликовал книгу «Secret Science: A Century of Poison Warfare and Human Experiments», в которой в частности утверждал, что 26 июля 1963 года ученые из Портон Дауна выпустили в лондонское метро споры бактерий Bacillus globigii, которые тогда по британской классификации являлись имитаторами биологического оружия. Британское правительство решило провести эксперимент над своими ничего не подозревающими гражданами с целью выяснения путей проникновения бактерий через системы вентиляции метро. И хотя в то время бактерии считались безвредными, сейчас доказано, что они могут вызвать пищевое отравление, инфекции глаз и даже потенциально смертельный сепсис. Правительство в дальнейшем засекретило этот эксперимент в целях национальной безопасности. В статье также подробно описываются смертельные эксперименты, в которых добровольцы подвергались воздействию различных отравляющих вещество. А также последующие за ними смерти людей.

В 2015 году издание Daily Star опубликовало статью «EXCLUSIVE: Major security breaches at testing ground for chemical and biological weapons», в которой описало самые крупные нарушения безопасности в Портон Дауне во время работы с химическими и биологическими агентами.

- В январе 2011 года ученый уронил запечатанную коробку, содержащую 36 пластин биологического агента «Hazard Group 3». Эта группа включает в себя некоторые из наиболее смертоносных вирусов, способных вызывать тяжелые или смертельные заболевания у людей. Шесть пластин разбилось, а их содержимое вылилось на пол.

- В феврале 2013 года сотрудник обнаружил капли в своем костюме дезактивации во время работы в лаборатории «Containment Level 4», где тестируются самые смертоносные агенты.

В статье приводятся слова крупного правительственного чиновника:

«Ученые из Porton Down занимаются одним из самых смертоносных биологических и химических средств, которые когда-либо производил мир. Ошибок быть не должно».

***

В своем последнем посвященном деятельности в Портон Дауне, как всегда очень тщательном, расследовании болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева доказывает, что деятельность этого объекта финансирует Пентагон. Общая сумма финансирования достигает $70 млн. В области экспериментов с химическим оружием британские военные ученые были профинансированы американским агентством по сокращению военных угроз DTRA для проведения тестирования систем химических агентов в рамках программы Пентагона стоимостью $39,7 млн. (2012-2017 гг.) в Porton Down. Документы доказывают, что DTRA финансирует эксперименты на животных с химическими агентами в секретной британской военной лаборатории.

В 2016 году ученые Porton Down вместе со своими коллегами из Медицинского научно-исследовательского института химической защиты армии США опубликовали результаты совместного исследования очерченного профиля экспрессии генов ткани легких после воздействия сульфитной горчицы на ингаляцию крупной анестезированной свиньи. Согласно информации о финансировании, эта работа проводилась в рамках двух контрактов с DTRA Министерства обороны США. Во время эксперимента в Porton Down 16 свиней были подвергнуты воздействию горчичного газа в течение примерно 10 минут. Через 12 часов после облучения животные были убиты (три из них погибли во время эксперимента из-за осложнений).Было произведено полное вскрытие, выполненное для того, чтобы определить повреждения легких, вызванные ингаляцией сернистым ипритом.

Сернистый иприт - это химический боевой агент, который впервые использовался на поле битвы в Первой мировой войне. Он был классифицирован как канцероген человека 1-го класса, что означает, что он также может вызывать рак. Агенты иприта регулируются в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года как вещества, которые не используются иначе, чем в химической войне.

Последнее использование серной горчицы в бою было подтверждено в Сирии в 2016 году. По данным ВВС, террористы из запрещенного в России Исламского государства (ISIS) использовали иприт против правительственных сил в Дейр-эз-Зоре. Было подтверждено, что тот же химический газ использовался ISIS против курдов в Северном Ираке. По данным The Independent, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что лабораторные испытания подтвердили применение иприта, после того, как в августе 2015 года на поле боя заболело около 35 курдских боевиков.

Согласно информации, полученной из реестра федеральных контрактов США, ученые Porton Down 5 месяцев назад завершили военную программу стоимостью 2 миллиона долларов, в которой были проведены эксперименты по воздействию химического газа на животных. Эта программа была профинансирована Министерством обороны США от имени Американского института медицинских исследований химической защиты США (USAMRICD) и была запущена в 2008 году и продолжена в 2012 году. Работа над этой программой включала испытания газа Phosgene (Фосген). Она включала в себя продолжение разработки модели для создания воспроизводимой фосгенной травмы в течение 24 часов. Согласно программным документам, целью было следить за развитием острого повреждения легких после воздействия фосгена. Фосген широко использовался в качестве химического оружия, особенно в годы Первой мировой войны.

Испытания с использованием нервно-паралитических агентов VX и VM на морских свинках проводились в Poton Down в 2015 году. Проект финансировался Министерством обороны Великобритании. Интересно, что морские свинки жили и в доме Сергея Скрипаля в Солсбери, всего в нескольких километрах от секретной химической и биологической военной лаборатории. Фотография домашних животных Скрипаля - кошки и морских свинок была опубликована его дочерью Юлией на Facebook. Не от этих ли свинок у себя дома, как утверждается в последнем докладе Скотленд-Ярда, отравился Скрипаль с дочкой?

В докладе 2015 года парламенту Великобритании министерство обороны Великобритании подтверждает использование животных для военных химических и биологических экспериментов. В докладе говорится:

«DSTL гордится тем, что предоставляет передовые науки и технологии в интересах национальной обороны и безопасности. Часть его работы заключается в том, чтобы обеспечить безопасные и эффективные контрмеры против угрозы, создаваемой химическим и биологическим оружием, и улучшить режим обычных жертв на поле боя, чего в настоящее время невозможно достичь без использования животных»

***

Широко известна фотография Скрипаля с дочкой в пабе непосредственно перед обнаружением их отравленными на скамейке. В этот период телефон Скрипаля был отключен от позиционирования на протяжении 4 часов. На фотографии четко видно по количеству бокалов на столе, что Скрипали находились в кампании еще двух человек. Один из них и сделал эту фотографию, причем его лицо отразилось в зеркале за спиной Скрипаля. Кто этот человек?

Этот человек очень похож на агента MI6 Пабло Миллера, который в 1995 году завербовал Скрипаля в качестве британского двойного агента. Миллер также занимался в MI6 работой с Борисом Березовским и Александром Литвиненко. Результаты этой работы сейчас известны – смерть обоих. Пабло Миллер проживает рядом с домом Сергея Скрипаля в Солсбери и считается его другом. Что интересно, Пабло Миллер работал с бывшим агентом MI6 Кристофером Стилом в Orbis Business Intelligence, который создал «грязное досье» о Дональде Трампе. Весьма вероятно, что Скрипаль участвовал в создании поддельных файлов в досье против Трампа, за которые кампания Хиллари Клинтон заплатила более $168 000. Возможно, именно тут кроется мотив отравления. Что характерно, третий человек, похожий на Пабло Миллера, сделавший эту фотографию, нигде не упоминается.

Британская пресса упоминает Пабло Миллера и Сергея Скрипаля в связи с полковником британской военной разведки Хэмишем де Бреттон-Гордоном. Morning Star в статье «The media has not considered how Russophobia is benefitting big business» напрямую связывает его с кампанией по делу Скрипаля. Бреттон-Гордон является одним из основателей небезысвестных «Белых касок» в Сирии, бывшим помощником директора разведывательных сухопутных сил при Министерстве обороны. До этого Бреттон-Гордон был командующим британским полком химической, биологической, радиологической и ядерной защиты (CBRN) и батальоном быстрого реагирования НАТО. Бреттон-Гордон является управляющим директором CBRN Avon Protection Systems, базирующейся в Мелкшаме, Уилтшир. В 2017 году компания получила 50 миллионов фунтов от военных контрактов в США и еще 63,3 миллиона фунтов стерлингов от других источников. Группа пропаганды «Белых касок» в Сирии была основана и управляется британским офицером разведки Джеймсом Ле Месерье на британские и американские правительственные средства. Бреттон-Гордон в «Белых касках» управляет созданием фальсифицированных фактов применения Сирией химического оружия. Более подробно о деятельности Ле Месерье и Бреттон-Гордона я писал в статье ««Белые каски» хотят вновь взбаламутить мир». Применение же Великобританией продукции Портон Дауна в Сирии недавно подтвердила Специальная мониторинговая миссия в Сирии, опубликовав твит с фотографией этой продукции

***

Упомянутый мною выше Крейг Мюррей в своей статье «First Recorded Successful Novichok Synthesis was in 2016 – By Iran, in Cooperation with the OPCW» полностью опровергает слова Терезы Мэй о том, что «только Россия могла произвести Новичок». Оказывается, в конце 2016 года иранские ученые задались целью выяснить, насколько агенты, называемые Новичок, действительно могут быть получены из имеющихся в открытой продаже компонентов. Ирану удалось синтезировать ряд агентов Новичок. Иран сделал это в полном сотрудничестве с ОЗХО и сразу же доложил о результатах ОЗХО, чтобы эти агенты могли быть добавлены в базу данных химического оружия. Видимо именно этот шаг Ирана удержал Израиль, а вслед за ним и США, от обвинений уже Ирана в террористических акциях на территории Великобритании. Россия же подобными исследованиями не занималась.

Что интересно, в результате своих многочисленных исследований в деле Скрипаля и Новичка, Крейг Мюррей делает поразительный вывод о причастности к отравлению Израиля. Израиль располагает обширными запасами химического оружия, но всегда отказывался представить их ОЗХО. В статье издания Foreign Polisy от 2013 года «Exclusive: Does Israel Have Chemical Weapons Too?» приводятся документы ЦРУ о производстве и запасах израильского химического оружия. Израиль не является участником Конвенции о запрещении химического оружия и не является членом ОЗХО. Израиль подписал соглашение в 1993 году, но отказался его ратифицировать, поскольку это означало бы инспекцию и уничтожение его химического оружия. У Израиля, несомненно, существуют технические возможности в производстве Новичка, недоступные большинству других стран.

Официальный Израиль очень осторожно подошел к обвинениям в деле Скрипаля. Он не стал применять санкции и высылать дипломатов. В секретном докладе израильской разведки премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Авигдору Либерману было признано, что хотя военный химический агент, используемый для отравления Сергея Скрипаля и его дочери, был первоначально произведен в СССР, сегодня, по меньшей мере, 20 других стран производят и накапливают незаконные химические агенты. Израиль занимает выжидательную позицию и ждет позиции Запада и увязки этого вопроса со своей основной проблемой – Ираном и Сирией. Но и считать Израиль пассивным игроком тоже было бы неверно. 15 марта на ивритоязычном сайте Ynet появилась статья автора докторской диссертации о МОССАД-е и нескольких книг, в том числе «Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations» (Восстань и убей первым: тайная история израильских ликвидаций) Ронена Бергмана о «создателе» Новичка Анатолии Кунцевиче.

Анатолий Кунцевич - советский и российский ученый в области органической и прикладной химии, академик АН СССР, генерал-лейтенант, один из создателей советского химического (бинарного) оружия. С 1972 г. принимал участие в разработках химического оружия. В 1993 г. был назначен представителем РФ в сирийском "Экологическом центре" в Джамрайне. В 1995 г. Государственный департамент США принял персональные санкции против Кунцевича. Тогда же ему, работавшему директором Центра экотоксиметрии РАН, было предъявлено обвинение в контрабанде вещества двойного назначения.

По мнению израильтян, именно Кунцевич является создателем агентов серии Новичок. Израильская разведка следила за деятельность Кунцевича с 70-х годов и вышла на проект Новичок и его создателя. Причем Израиль утверждает, что в 80-е годы все работы по этому проекту были прекращены, а Кунцевич в 90-е якобы перенес свою деятельность в Сирию. Премьер-министр Израиля Эхуд Барак якобы даже поделился этими сведениями с российским руководством, которое ответило молчанием. В результате в 2002 году Анатолий Кунцевич был найден мертвым на борту самолета, выполнявшего рейс из Алеппо в Москву. Официальный Израиль всячески отметает все обвинения в его причастности к смерти Кунцевича.

Израиль в большинстве случаев всегда очень осторожно действовал в отношении России, особенно в последнее время, когда Россия окрепла в военной и геополитической области. Израиль предпочитает оставаться в тени и действовать из-за спины и руками своих контрагентов из США и европейских стран. Помимо прекрасных отношений с нынешним президентом Трампом, Израиль обладает колоссальным лобби в США, которое открывает ему широчайший спектр возможностей вплоть до манипулирования целыми странами. По последним данным, 89% всех конгрессменов и сенаторов США имеют двойное американо-израильское гражданство. Сайт IWB приводит список американских политиков в Сенате, Палате представителей и администрации президента, имеющих израильское гражданство. В Америке очень популярен запрещенный документальный фильм «Израильское лобби – это опасность для мира», в котором подробно рассказывается о возможностях Израиля. Естественно, такому мощному лобби можно легко воздействовать на политику США, а через них и на вассалов этого государства, самому оставаясь в тени.

Истерика в британском обществе достигла такого предела, что уже никого не удивят возможные военные действия Великобритании против России. Смогут ли остановиться британские руководители, или их целью действительно является Третья мировая война? То, что такое развитие событий не исключается, свидетельствует факт того, что на случай Третьей мировой ядерной войны у британской королевы Елизаветы уже заготовлена речь, обращение к нации. По данным ВВС, в этом обращении в частности присутствуют такие слова:

«Когда мы вместе стараемся бороться с новым злом, давайте молиться о нашей стране и людях доброй воли, где бы они ни были. Бог благословит вас всех».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем заявлении в частности сказала:

«За провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании…

Это основная задача демонизации России, которая была поставлена. То, что мы сейчас видим, это продолжение… долгосрочной программы по просто оголтелой русофобии в действии. Это вопрос не только России как страны, это вопрос ее граждан и русского народа».

По мере того, как Россия будет доказывать провокационный характер отравления в Солсбери, аргументы противной стороны будут становиться все более неадекватными и голословными, пока в определенный момент не наступит час Х, когда ситуацию нужно будет разрешать кардинально силовым путем, так как пути назад уже не будет. Какие-то страны пожертвуют собой, а какие-то смогут отсидеться за спинами, решив для себя чужими руками собственные задачи. Только четкая и ясная позиция России о коллективной ответственности Запада сможет заставить его здравомыслящую часть повлиять на катастрофическое развитие ситуации и сохранить хрупкий мир на Земле.

Александр Никишин