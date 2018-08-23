«Скрипаля нет в живых»: Родственники с июля не получали весточек от «жертвы Новичка»

Родные Скрипалей рассказали, что они не выходят на связь с конца июля.

Родственники отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля начали подозревать, что его уже нет в живых. По словам племянницы британского шпиона-перебежчика, он с июля не выходил ни с кем на связь, а в прессе нет ни одного свежего снимка с ним.

Виктория Скрипаль рассказала, что последний раз слышала о судьбе своего дяди от его дочери Юлии. Она звонила в июле день рождения бабушки. По словам девушки, ее отец не мог подойти к телефону, так как у него в горле трахеостома. Она добавила, что скоро трубку должны вынуть и он сможет нормально говорить. После ни Юлия ни Сергей Скрипаль на связь не выходили.

Также на подозрительные мысли наводит полное отсутствие новых фото Скрипаля. Виктория напомнила, что из отравления Александра Литвиненко в 2006 году сделали настоящее шоу. В прессу постоянно вбрасывались новые фото. В случае со Скрипалем ни одной новой фотографии напечатано не было.

«К Литвиненко отца пустили, и в прессе были его фотографии из палаты. Здесь мы не видим никаких фотографий», - отмечает Виктория Скрипаль.

На этом основании она подозревает, что ее родственника на самом деле уже нет в живых.