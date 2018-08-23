Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат Госдумы назвал Вышинского заложником «увядающего рейтинга» Порошенко
«Продолжайте взрывать Европу»: Лидер ИГ первые за год подал голос
К 10-летию признания Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами
Могучей поступью
Главная / Политика

«Скрипаля нет в живых»: Родственники с июля не получали весточек от «жертвы Новичка»

23 августа 2018, 14:39  •  116 • Политика
Родные Скрипалей рассказали, что они не выходят на связь с конца июля.
Родственники отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля начали подозревать, что его уже нет в живых. По словам племянницы британского шпиона-перебежчика, он с июля не выходил ни с кем на связь, а в прессе нет ни одного свежего снимка с ним.
Виктория Скрипаль рассказала, что последний раз слышала о судьбе своего дяди от его дочери Юлии. Она звонила в июле день рождения бабушки. По словам девушки, ее отец не мог подойти к телефону, так как у него в горле трахеостома. Она добавила, что скоро трубку должны вынуть и он сможет нормально говорить. После ни Юлия ни Сергей Скрипаль на связь не выходили.
Также на подозрительные мысли наводит полное отсутствие новых фото Скрипаля. Виктория напомнила, что из отравления Александра Литвиненко в 2006 году сделали настоящее шоу. В прессу постоянно вбрасывались новые фото. В случае со Скрипалем ни одной новой фотографии напечатано не было.
«К Литвиненко отца пустили, и в прессе были его фотографии из палаты. Здесь мы не видим никаких фотографий», - отмечает Виктория Скрипаль.
На этом основании она подозревает, что ее родственника на самом деле уже нет в живых.
«С кем бы я ни разговаривала из журналистов, никто не мог проникнуть в эту больницу в Солсбери. Персонал там так запуган, что ни за какие деньги не соглашались делать фотографии», - цитирует РИА Новости слова Виктории Скрипаль.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

116
Источник
Похожие новости
23 августа 2018, 14:39
«Скрипаля нет в живых»: Родственники с июля не получали весточек от «жертвы Новичка»
23 августа 2018, 11:24
Трамп готов помиловать Манафорта - СМИ
23 августа 2018, 04:54
Помпео встретился с главой МИД Македонии, чтобы обсудить переименование страны

22 августа 2018, 19:09
Киев заявил о готовности «в виде исключения» обменять двух больных граждан России
23 августа 2018, 14:39
В Киеве запретили узнавать, «почему Россия не Украина»
23 августа 2018, 11:24
Австралия рискует лишиться премьер-министра: Тернбулл заявил о возможном уходе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
20 августа 2018, 16:39
Россия построит не «Мистраль», а кое-что лучше
20 августа 2018, 11:54
«Больше не нужны»: В России нашли замену вертолетоносцам
21 августа 2018, 23:39
Кто не пустил Поклонскую на заседание Госдумы по пенсионной реформе?
19 августа 2018, 13:09
«Любо, братцы, любо»: В Сети опубликовали видео со свадьбы главы МИД Австрии
22 августа 2018, 01:28
Короли «ваты», цари «кастрюль»
17 августа 2018, 12:24
«Вводите санкции против России - ройте две могилы»: Политолог предостерег США от украинского сценария
19 августа 2018, 13:09
Путин покорил всех гостей на свадьбе главы МИД Австрии подарками и тостом на немецком языке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.