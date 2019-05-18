Скрипали останутся в Британии навсегда? Племянница экс-агента подтвердила: "Это последнее, что связывает Юлию с Родиной"

Больше года прошло с момента отравления экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Оба, напомним, чудом выжили, а Лондон голословно обвинил в покушении Россию, заявив, что якобы её агенты применили против отца и дочери боевое отравляющее вещество "Новичок".

Москва категорически опровергла все обвинения в свой адрес и потребовала допустить к расследованию, поскольку одной из пострадавших стала гражданка РФ.

Вскоре возникло подозрение, что Скрипали на самом деле мертвы. И в это время появляется телеобращении Юлии. Её двоюродная сестра Виктория Скрипаль, племянница Сергея, сообщает, что в последний раз разговаривала с ней по телефону в конце июня прошлого года. Но после - тишина. Вот уже почти год.

О своей чудом выжившей родне Виктория, как она уверяет, узнаёт от других людей, которые с ними якобы общались. И уверяет - Скипали всё ещё в Великобритании.

"Их перемещают с одного места на другое и всячески заметают следы. Чтобы никто не узнал, где они содержатся в конкретный момент", - отметила племянница экс-агента, добавив, что всё время Сергей и Юлия находятся под охраной.

При этом Виктория не исключила того, что Скрипали останутся в Британии навсегда. В качестве подтверждения своим словам племянница обратила особое внимание на то, что сейчас подруга Юлии Скрипаль пытается продать её квартиру в России.

"Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России, - подтвердила Виктория. - А это последнее, что связывает Юлию с Родиной".

Женщина предположила, что в связи с этим дочь экс-агента может вскоре выйти на связь и сделать публичное заявление о том, что возвращаться не собирается.

"Юлия может выйти на связь и заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию, - отметила в беседе с "Известиями" Виктория. - Рассуждать сейчас о мотивах таких действий очень трудно. Ведь раньше она говорила, что хочет вернуться. Не исключено, что британская сторона способна просто заставить её это сделать".

Сага о Скрипалях

Основная медийная канва их саги хорошо известна. Британия практически сразу обвинила Россию в ведении "военных действий" на своей территории, поскольку якобы только у Москвы был "мотив" и технические возможности, чтобы убрать ставших вдруг почему-то для неё очень опасными Скрипалей. Прямо как в бондовских фильмах коварные русские избрали для этого совершенно необычное оружие: не выпускавшееся с 1992 года в России боевое нервно-паралитическое вещество, которому придумано хлёсткое название "Новичок".

Однако чудеса островной медицины и погодные условия якобы помогли Скрипалям выжить. Уже в конце марта прошлого года Юлия пришла в сознание и заговорила. 10 апреля москвичку якобы выписали из больницы. Затем она – со шрамом на шее и сильно похудевшая – появилась в записанном под контролем британских спецслужб видеоролике, в котором поблагодарила британских медиков, попросила, в том числе российских дипломатов, уважать её право на частную жизнь, но заявила, что хотела бы когда-нибудь вернуться в Россию. Позднее, как нам рассказывают, пришёл в сознание и бывший офицер ГРУ, а затем, 18 мая, был якобы выписан из больницы. С ним не было никаких видеозаписей и тем более открытой пресс-конференции.

Не рассчитали дозу?

Британские власти могли заявить шпиону Сергею Скрипалю о том, что с ним будет разыгран "небольшой инцидент", но в итоге просчитались с дозой отравляющего вещества. Ранее такую версию Царьграду выдвинул заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин.

"По моему убеждению, Скрипалю заявили, что с ним будет разыгран такой небольшой инцидент и ему там что-нибудь подмешают, ему станет чуть-чуть плохо, а затем его торжественно спасут - и он на пресс-конференции все заявит. То ли они просчитались с дозой, то ли решили его вообще убить. И он выжил совершенно случайно и только потому, что рядом со скамейкой, где их нашли, оказался врач из Портон-Дауна", - предположил эксперт.

Тем временем в пресс-службе посольства Великобритании в Лондоне заявили, что британские власти могли лишить возможности свободно передвигаться Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которых отравили в марте 2018 года в Солсбери.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что представители Министерства обороны Соединенного Королевства возложили цветы к могиле Людмилы Скрипаль - жены отравленного бывшего офицера ГРУ. Источники издания Daily Mirror уточнили, что сам Скрипаль и его дочь не могут самостоятельно почтить память родственников.

Комментируя ситуацию, российские дипломаты не исключили, что между этим событием и публикациями об ухудшении здоровья отравленного шпиона имеется связь.

"Скрипали лишены возможности свободно передвигаться, находятся под полным контролем британских спецслужб, а возможно, уже и вывезены из Великобритании", - допустили в посольстве.

Точно живы?

В это время появилась информация о том, что Сергей Скрипаль якобы жив и находится… в Америке.

О том, что Сергей Скрипаль, якобы пострадавший ранее от рук российских спецслужб (по версии Лондона, именно они отравили перебежчика и его дочь Юлию в городке Солсбери боевым отравляющим веществом "Новичок"), вовсе не исчез без следа, а отдыхает в Америке, сообщил в своем Twitter Игорь Коротченко. Эксперт съязвил: "Поправляет вискарем подорванное "Новичком" здоровье".