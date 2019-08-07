Скрипалей мог отравить Джонсон, чтобы сместить Терезу Мэй - племянница экс-шпиона

По ее словам, вначале она считала, что её родственники пострадали из-за обычного бытового отравления, без участия каких-либо спецслужб. Однако затем она начала думать, что во всем может оказаться виноват новый британский премьер Борис Джонсон, потому что именно он первым сообщил об инциденте.

По мнению Виктории, Джонсон мог пойти на это, чтобы сместить со своего поста Мэй. Теперь, когда он вступил в должность, Скотленд-Ярд смог наконец сообщить, что никаких доказательств отравления нет. "В чудеса верите? Я нет", - пояснила Виктория.

В интервью с РИА ФАН племянница бывшего сотрудника ГРУ прокомментировала заявление британской полиции, напомнив, что с самого первого дня говорила, что Россия тут совершенно ни при чем.

"Все, что мы слышали из доказательств причастности России от правительства Британии, было лишь "хайли лайкли", - напомнила Виктория Скрипаль.