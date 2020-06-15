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Скрипаль боялся мести Москвы: британцы показали свою версию отравления

15 июня 2020, 12:00  •  161 • Политика
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Великобритании сняли сериал о нашумевшем деле
Британцы выдали новые свидетельства от участников дела Скрипалей. Для подачи информации о нашумевшей истории британское телевидение выбрало формат сериала, основанного на интервью и свидетельствах. Показ телепродукта накануне начал канал "Би-би-си".
Задача сериала – представить перед публикой британскую версию событий, поразивших город более двух лет назад. При этом самих Скрипалей в первой серии лишили возможности высказаться, они лишь промелькнули в одной из сцен, отмечает издание "Вести.ру".
Акцент в мини-сериале сделан на российском происхождении отравляющего вещества "Новичок". В одном из эпизодов отмечается, что в русском языке это слово означает "вновь прибывший". Сам яд создали ученые из СССР, и он крайне токсичен, уверяют авторы фильма.
Основные действующие лица кинопроекта – это свидетели, очевидцы и люди, имеющие косвенное отношение к инциденту. Так, в одном из эпизодов сосед Сергея Скрипаля рассказывает, будто экс-полковник ГРУ жаловался, что российский лидер Владимир Путин намерен его "достать".
Одна из сюжетных линий посвящена правоохранителю, который отравился при осмотре дома Скрипалей. В целом, авторы картины постарались оправдать устроенную несколько лет назад шумиху с отравлением. Впереди телезрителей ждут еще две серии.
Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в центре Солсбери в марте 2018 года. При этом, не имея весомых доказательств, Лондон обвинил Москву в отравлении. После этого на международной арене разгорелся настоящий скандал.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что Скрипалей уже нет в живых.

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