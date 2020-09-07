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Скрипаль 2.0: Берлин молчал два дня о выведенном из комы Навальном

07 сентября 2020, 19:10  •  160 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известный журналист сделал прогноз после сегодняшнего объявления немецкой клиники о здоровье активиста
Российский телеведущий Владимир Соловьев заподозрил что-то неладное в том, как быстро немецкая клиника "Шарите" вывела из комы оппозиционера Алексея Навального. Он удивился такой стремительной поправке здоровья пациента на фоне объявления официального Берлина информации о том, что его якобы отравили ядом из группы "Новичок".
""Скрипаль 2.0" на ускоренной перемотке и без умерщвленного кота и хомячков. Когда ждать обращения Навального к ООН и ЕС с гневной речью? Лаборатория Бундесвера ссылается на секретность, Шаритэ на волю жены", - написал в своем "Твиттер" Соловьев.
Журналист задается вопросом, передаст ли немецкая сторона данные о состоянии здоровья россиянина или Москве снова придется верить европейцам на слово.
Ранее сегодня берлинская клиника сообщила о том, что Навальный вышел из комы и отключен от аппарата ИВЛ. Немецкие врачи утверждают, что "отравленный" "Новичком" пациент начал реагировать на обращения окружающих, однако долгосрочные последствия для его здоровья не исключены.
В свою очередь немецкий политолог Александр Сосновский в телеграм-канале пишет, что Навального вывели из комы еще в пятницу. Молчание же "Шарите" объясняется тем фактом, что Берлин ожидал признания Москвы в якобы причастности к ситуации с оппозиционером.
"Когда Меркель и Ко давили на Россию, они это знали . Задача была выжать из врачей подтверждение отравления. Думаю, не получилось и пришлось его показать", – считает эксперт.
По его словам, власти хранили молчании два дня в надежде, что Москва "поднимет руки и признает все", но этого не случилось. Дольше двух суток нельзя было скрывать состояние здоровья Навального, поэтому его "вернули в Шарите – были свидетели, клиника опять в охране", подчеркнул Сосновский.

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