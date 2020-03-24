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Скрестили с мышами – и получилось: Биологи США в 2015-м радостно создали смертельный коронавирус
24 марта 2020, 14:35 • 131 • В мире
Американские биологи ещё в 2015 году сообщали о прорыве – создании опасного для человека вируса. В своём исследовании учёные экспериментировали с созданием гибрида коронавируса летучей мыши, обитающей в Китае. Авторы работы, очевидно, гордились результатами и называли своё исследование значимым, а вот в научной среде это вызвало споры.
Американские биологи ещё в 2015 году радостно отчитались – они сумели создать смертельный вирус. Сообщалось, что вирус был гибридом коронавируса обитающей в Китае летучей мыши.
При этом авторы работы называли свой труд значимым.
Отмечалось, что новая зараза способна быстро и активно развиваться в клетках человеческого тела, а в результате может привести к летальному исходу.
Уже тогда, пять лет назад, в научном сообществе возникли споры о возможной утечке вируса. Притом что учёные, с разных сторон оценивающие это открытие, сошлись во мнении - вирус-мутант способен унести массу жизней.
В том числе критиковали и то, что эксперимент был проведён после введённого в США в 2014 году моратория на финансирование исследований таких вирусов гриппа, как SARS и MERS. А ведь этот смертельный вирус из 2015-го был создан при скрещивании поверхностного белка SHC014 с вирусом SARS, который взяли из лёгких летучих мышей.
Но, судя по работе американских исследователей, в том случае почему-то было сделано исключение.
Примечательно, что журнал Nature, сообщивший об этом научном труде, позднее добавил примечание. В комментарии от редакции говорится, что сведения о том вирусе никак не соотносятся с текущей вспышкой.
"Нет никаких доказательств того, что это правда; учёные считают, что животное является наиболее вероятным источником коронавируса", - отмечается в пояснении.
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