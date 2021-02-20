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Сковородки вместо лопат, палатки в доме: Русские учат американцев выживать в "снегоармагеддон"

20 февраля 2021, 18:35  •  92 • В мире
Переехавшие в США русские рассказали, как они помогают своим американским друзьям и соседям выживать в "снегоармагеддон", от которого особенно сильно пострадали южные штаты. Так, если нет лопат, чтобы откопать дверь - в ход идут сковородки, а в холодном доме, которые невозможно протопить, легко установить палатку.
США накрыли аномальные морозы и снежные бури. Особенно пострадали южные штаты. К примеру Техас, где дома, да и местные жители, оказались неприспособленны к двадцатиградусным морозам. Как рассказала "МК" Анна Каллахан-Муратова, переехавшая из Новосибирска в небольшой техасский городок Гэйнсвилль, у многих соседей лопнули от морозов трубы, и теперь нет никакой воды, дороги завалены снегом, а техники для ликвидации последствий стихии просто нет.
"У нас дом — "тонкий", стены тепло не держат, хотя печка включена на полную катушку. Как только температура опустилась ниже минус 15, все, дом стал холодным, печка не справлялась. А было еще и минус 20! Спали под четырьмя одеялами и в одежде", - рассказала Анна.
Однако им удалось спасти трубы - они вовремя перекрыли воды. По словам девушки, жителям более южных городов повезло еще меньше - у них прошел ледяной дождь, оставив целые районы без света.
Анна добавила, что есть пункты, где можно получить теплые вещи и еду, и церкви, куда можно придти погреться, но проблема в том, что до них сложно добраться - из-за заметённых дорог.
Проживающий в пригороде самого крупного в Техасе города - Хьюстона, Юрий Никитин рассказал, что многие сейчас остались без света. При этом дома в Америке похоже на русские дачи-времянки, совершенно не приспособленные к морозам.
"Трубы у многих прорвало и началась аквадискотека. А потом образовался ледяной водопад. Один мой друг, не выдержав холода, перебрался к знакомым, у которых есть камин", - отмечает Никитин.
Другой знакомый по его совету стал пользоваться пуховым спальником и установил посреди комнаты палатку.
"Так и спит сейчас, как в снегах у подножья гор. А днем бегает греться в машину, благо, бензин в запасе у него есть", - добавляет Никитин.
Путешественница, писатель, театральный режиссер Галя Моррелл, которую непогода заставала в 30 минутах езда от Нью-Йорка рассказала, что ей и родственникам из исчезающего племени Муиска пришлось откапываться сковородками, поскольку лопат в доме не оказалась. Она называет произошедшее "снегоармагеддоном", однако поскольку живет временами еще в Гренландии и России, такой зимой её не удивишь.
"Когда мне говорят, что нью-йоркский снегопад — это смех по сравнению с московским, я молчу. Но тут же думаю, что московский снегопад по сравнению с гренландским — это тоже смех. Минувшей зимой у нас в Нууке, столице Гренландии, снег шел безостановочно с начала ноября, и к февралю сугробы доросли до уровня трехэтажных домов", - поделилась впечатлениями Моррелл.

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