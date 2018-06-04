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Скованные одной цепью
04 июня 2018, 18:54 • 100 • Карикатуры
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала вернуть Россию в состав "Большой восьмерки" в качестве противовеса США. В Кремле ответили, что актуальность этого формата для Москвы снижается.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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