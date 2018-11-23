Скотланд-Ярд «высасывает информацию»: Экспертов не впечатлили новые записи с «отравителями» Скрипаля

Британские власти опубликовали новые видеозаписи, на которых зафиксированы перемещения «отравителей» шпиона Сергея Скрипаля. Однако российских политиков и экспертов эти материалы не впечатлили. Как считает депутат Алексей Чепа, Скотланд-Ярд пытается «высосать из пальца» информацию.

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании опубликовали новые записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы перемещения Александра Петрова и Руслана Боширова. Последних Лондон называет «агентами ГРУ», якобы причастными к отравлению шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Скотланд-Ярда. Как отметили полицейские, на кадрах демонстрируются перемещения подозреваемых по городу 4 марта: как они проходят через турникеты вокзала; как они идут по улице Уилтон; как они идут по улице Фишертон.

«Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также опубликованы, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование», - добавили в ведомстве, призвав людей сообщать, если они видели в период со 2 по 4 марта Боширова и Петрова или флакон с ядом.

По словам национального координатора контртеррористического подразделения полиции Лондона Дина Хейдона, остатков яда во флаконе от Nina Ricci якобы могло хватить, чтобы отравить еще несколько тысяч человек.

«Количество в бутылочке и метод, которым его нанесли на дом Скрипаля, были абсолютно безрассудными», - объяснил он*.

Новые доказательства уже прокомментировал заместитель главы комитета Государственной Думы России по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, британская полиция пытается высосать из пальца информацию, которая не дает ничего нового.

Но не исключено, что очередной поворот в деле направлен на отвлечение внимания британцев от внутренних проблем.

«Просто из пальца высасывают якобы какую-то информацию… Чтобы отвлечь внимание своих граждан, избирателей, власти пытаются раздуть какую-то новую истерию», - заявил парламентарий**.

В стороне не остался и публицист Армен Гаспарян.

«Пока вы изволили почивать, Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе, а британская полиция продолжает искать свидетелей по «делу Скрипаля». Гадливо стало на душе? То-то же», - написал он в соцсетях.

Напомним, в марте 2018 года в Солсбери были отравлены шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских властей, к покушению якобы были причастны «сотрудники ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов, которые якобы использовали яд под названием «Новичок», хранившийся во флаконе из-под духов. СМИ также утверждали, что под личностью Петрова скрывался военный врач Александр Мишкин, а роль Боширова отыгрывал полковник Анатолий Чепига.

21 ноября посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал о том, что дипломаты намерены вновь обратиться к Лондону за разъяснениями по делу.

«Многие послы интересуются, почему британская сторона не сотрудничает с Россией, и все примеряют эту правовую ситуацию на себя. Так что британцы находятся под очень серьезным давлением» - поведал он.

В общей сложности сотрудники посольства передали около 70 нот и писем с вопросами о судьбе пострадавших в отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако британские власти не идут на контакт, отказываясь делиться информацией.

* BBC

** RT