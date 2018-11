Скорострельности позавидуют лучшие ЗРК: Израиль говорит уже о 300 ракетах из Газы

Армия обороны Израиля рассказала, что за последние несколько часов по территории страны было произведено не менее 300 ракетных выстрелов. То есть на один выстрел приходилось менее минуты.

Израиль уже стянул войска к границам сектора Газа, передает «Газета.ру», для ответного удара по палестинской территории.

Отметим, что до этого Израиль утверждал, что палестинцы уже выпустили по территории Израиля около 100 ракет, одна из которых попала в автобус.

«На настоящий момент более 300 запусков по Израилю были засечены в секторе Газа, десятки запусков были перехвачены системой ПВО «Железный купол», - говорится в заявлении военных.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l