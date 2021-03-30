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Скоростной поезд «Интерсити» Киев-Запорожье сошёл с рельсов
30 марта 2021, 17:20 • 181 • Украина
Шесть вагонов скоростного поезда «Интерсити», следовавшего из Киева в Запорожье, сошли с рельсов недалеко от конечной станции.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».
Всего в составе поезда следовало 9 вагонов. Инцидент произошел в 50 километрах от Запорожья — возле города Славгород Днепропетровской области. В это время в вагонах находилось 88 пассажиров. Обошлось без пострадавших.
На место происшествия отправили спасателей.
«Укрзализныця» объявила о создании комиссии для расследования причин схода поезда с рельсов. Также решается вопрос о доставке пассажиров к станции назначения и поиск резервного состава поезда для обратной рейса.
Напомним, Украину преследует злой рок с новомодными поездами. Ранее неоднократно сообщалось о злоключениях экспресса «Киев-Борисполь», который доставляет пассажиров в международный аэропорт. Он останавливался и среди поля, в результате чего пассажирам с чемоданами довелось добираться к точке назначения по снегу, также его приходилось толкать, дабы вернуть к работе. Кроме того, поезда «Укрзализныци» неоднократно воспламеняются на ходу. Происходит это и с пассажирскими поездами, и с пригородными электричками. Последние отметились и тем, что способны разваливаться на ходу. Также пассажиры систематически выкладывают в Сеть фото- и видеосвидетельства дождя в вагоне, антисанитарии, необустроенности составов, а также сомнительных попутчиков в виде тараканов и клопов.
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