Скоростной поезд «Интерсити» Киев-Запорожье сошёл с рельсов

Шесть вагонов скоростного поезда «Интерсити», следовавшего из Киева в Запорожье, сошли с рельсов недалеко от конечной станции.Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».Всего в составе поезда следовало 9 вагонов. Инцидент произошел в 50 километрах от Запорожья — возле города Славгород Днепропетровской области. В это время в вагонах находилось 88 пассажиров. Обошлось без пострадавших.На место происшествия отправили спасателей.«Укрзализныця» объявила о создании комиссии для расследования причин схода поезда с рельсов. Также решается вопрос о доставке пассажиров к станции назначения и поиск резервного состава поезда для обратной рейса.Напомним, Украину преследует злой рок с новомодными поездами. Ранее неоднократно сообщалось о злоключениях экспресса «Киев-Борисполь», который доставляет пассажиров в международный аэропорт. Он останавливался и среди поля, в результате чего пассажирам с чемоданами довелось добираться к точке назначения по снегу, также его приходилось толкать, дабы вернуть к работе. Кроме того, поезда «Укрзализныци» неоднократно воспламеняются на ходу. Происходит это и с пассажирскими поездами, и с пригородными электричками. Последние отметились и тем, что способны разваливаться на ходу. Также пассажиры систематически выкладывают в Сеть фото- и видеосвидетельства дождя в вагоне, антисанитарии, необустроенности составов, а также сомнительных попутчиков в виде тараканов и клопов.