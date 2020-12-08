Скоростной нажим: зачем Россия расширяет БАМ и Транссиб

Развитие железнодорожных перевозок играет важную роль в восстановлении экономики страны. В частности, положительного эффекта можно ожидать от расширения Транссиба и БАМа, поскольку это повысит финансовую состоятельность регионов. Об этом «Известиям» заявили эксперты и политики по итогам совещания о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), которое провел Владимир Путин. Многие проекты, в которых участвует компания, носят стратегический характер, отметил президент. Речь идет не только о Восточном полигоне, но и о модернизации Центрального транспортного узла, а также подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. Вместе с этим глава государства призвал обеспечить баланс корпоративных финансов и заявил о необходимости избежать чрезмерной долговой нагрузки на компании.

Стратегические цели

Основная часть видеоконференции, прошедшей 8 декабря, оказалась недоступной для широкой публики. Одной из тем совещания стало обсуждение участия компании в реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, включающего в себя развитие Восточного полигона, Центрального транспортного узла и подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. По словам Владимира Путина, эти проекты носят стратегический характер, имеют долгосрочный комплексный эффект как для отдельных регионов и территорий, так и для всей страны. В том числе они дают загрузку строительных мощностей, обеспечивают заказами отечественных поставщиков и подрядчиков, позволяют создать новые качественные рабочие места, сказал он.

В целом устойчивое развитие РЖД определяет динамику многих отраслей отечественной экономики и задает темпы роста в добывающей, обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве и в ряде других секторов, а также формирует прочную основу для увеличения экспортного потенциала отечественных предприятий, напомнил президент. Кроме того, развитие железнодорожной сети и обновление подвижного состава играют особую роль для обеспечения транспортной связанности огромной по территории страны, добавил он.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Я знаю, что количество железнодорожного хозяйства, требующего ремонта, сокращается, но все-таки оно еще не достигло уровня, по-моему, даже 2015 года, поэтому есть над чем работать, — обратил внимание на одну из проблем Владимир Путин.

РЖД совместно с правительством Москвы и Московской области утверждена Программа развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации перспективных диаметральных маршрутов на период 2019-2024 годов. Заявленная цель проекта — улучшение транспортной доступности районов Москвы (включая Новую Москву) и Подмосковья. Речь идет о сокращении нагрузки на городской общественный транспорт и уличную дорожную сеть, обеспечении комфортного перемещения пассажиров, преобразовании железнодорожного транспорта из пригородного в пригородно-городской. К примеру, в ноябре 2019-го было открыто движение по двум первоочередным Московским центральным диаметрам МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск.

В 2019-м РЖД направили 19,4 млрд рублей на развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. На Таманском полуострове была завершена электрификация 124 км линий. Кроме того, была введена в эксплуатацию двухпутная железнодорожная линия в обход Краснодарского узла. Обновленная инфраструктура позволила повысить провозную способность по итогам прошлого года до 87,2 млн т в год. Тем не менее, задачи перед РЖД стоят еще более амбициозные: обеспечение перевозок в объеме 125,1 млн т.

Вопрос конкуренции

Что касается Восточного полигона, то пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году должна увеличиться в полтора раза — примерно до 180 млн т. По словам Владимира Путина, на ближайшие годы намечен кратный рост инвестиций в развитие Восточного полигона. На сегодняшний день это один из ключевых участков, над которым необходимо работать, в том числе ради развития торговли с перспективными партнерами из азиатского региона. Глава РФ уверен, что пропускная способность железных дорог — ресурс, который необходим тысячам российских предприятий.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Восточный полигон — комплексный железнодорожный проект. Мы помним, как наши дедушки и бабушки работали на Транссибе, но каждое время диктует свои тренды. Мы понимаем, что сегодня вырос товарооборот, также кратно увеличился грузооборот. Здесь стоит вопрос о расшивке тех узких мест, которые сейчас есть на БАМе и Транссибе. Очевидно, что не делать этого Россия не может, поскольку это вопрос конкуренции, — заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

По его словам, для финансовых приливов в нашу экономику, требуется вкладывать средства в развитие инфраструктуры. При этом он напомнил, что Транссиб проходит через территорию 20 субъектов России, через 5 федеральных округов. Речь идет о регионах с серьезным экспортным и импортным потенциалом.

— При расшивке Транссиба и БАМа мы получаем приток средств в эти регионы, а также получение рабочих мест. Сейчас по Транссибу провозится около 50% транзитных грузов. Если мы разошьем узкие места, то мы увеличим этот показатель. РЖД сейчас получило поддержку президента, поэтому сложно переоценить важность этого проекта, — отметил парламентарий.

По мнению доктора технических наук, члена Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» Михаила Якимова, сейчас важно «позиционирование России как транспортной державы и самого крупного транзитера».

— Россия по определению рано или поздно займет место самого главного транзитера грузов — просто из-за нашей территории. Этот потенциал огромен – это взимание платы за пролет самолетов, провоз грузов. Именно железные дороги здесь должны играть первостепенную роль. Никаких ограничений, кроме финансовых, здесь не существует в отличие, например, от прокладки Северного морского пути или других способов поставки грузов из Азии в Европу. Здесь вопрос в инвестициях. Задача государства — сделать схемы взаимодействия между властями и частными инвесторами прозрачными и открытыми для участия всех хозяйствующих субъектов, — рассказал «Известиям» эксперт.

Во время совещания также рассматривался вопрос об источниках финансирования капитальных расходов «РЖД». Владимир Путин призвал обеспечить баланс корпоративных средств и избежать чрезмерной долговой нагрузки.

— Этим летом, как мы все хорошо знаем, и я тоже неоднократно приводил этот пример работы РЖД, при содействии правительства и Центрального банка «Российские железные дороги» выпустили новый инструмент для нашего рынка ценных бумаг — так называемые вечные облигации. Это поддержало инвестпрограмму компании в текущем году, обеспечило её необходимыми ресурсами, — заявил Владимир Путин.

Тем не менее, нужны и другие эффективные решения, которые будут учитывать специфику работы РЖД и позволят использовать современные механизмы привлечения инвестиций, отметил президент. В связи с этим участники мероприятия обсуждали возможность реализации непрофильных активов компании. Одним из предложений была продажа объектов медицинской инфраструктуры. Владимир Путин призвал очень внимательно подходить к этому вопросу, поскольку система здравоохранения «РЖД» работает качественно. Кроме того, в некоторых городах других медицинских учреждений, где можно было бы получить квалифицированную помощь, попросту нет, считает глава государства.