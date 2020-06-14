"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзвуковом оружии

ЧЕМУ НЕ ВЕРИЛИ АМЕРИКАНЦЫ?

Когда 1 марта 2018 года Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал о целом «выводке» новейших и уникальных систем российского гиперзвукового оружия, в тот же день некоторые зарубежные (особенно американские) разразились скептическими репликами. Мол, все это путинские «мультики», блеф Кремля и тд.

А глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен в традиционном бравурном духе заявил, что защита Штатов от российского гиперзвукового оружия неоспорима. И добавил: «Наша способность сдерживания остается несомненной, безоговорочной, способной доминировать и реагировать на любую угрозу». А перечисленные российским лидером гиперзвуковые системы тогдашний \министр обороны США Майк Мэттис ехидно назвал «гонкой вооружений с самими собой».

Но уже вскоре Пентагон заговорил по-другому. В докладе Белому дому разведуправление минобороны США вынуждено было признать, - такое оружие у России действительно есть. И более того, некоторые его виды уже приняты на вооружение (в частности, комплекс «Кинжал», который мы увидим во время воздушной части Парада Победы 24 июня), а другие проходят финишные испытания.

«ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ РОССИЮ»

После этого Дональд Трамп бросил клич своим генералам и конструкторам – догнать и перегнать Россию (ну совсем, как в свое время Никита Хрущев призывал «догнать и перегнать Америку»). Любопытно, что в США разработки гиперзвукового оружия начались значительно раньше, чем в России, но целый «букет сопутствущих проблем» вынуждал тамошних ученых и конструкторов топтаться на месте: то металл не выдерживал сверхвысоких температур, то двигатель не позволял развивать скорость ракеты больше 10 Махов, то она теряла управление.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Махи определяют скорость звука в воздухе. В среднем 1 мах равен 1/3 километра в секунду или же почти 1200 километров в час

«Золотые головы» нашей оборонки такие проблемы решили. Наши некоторые гиперзвуковые ракеты научились устойчиво летать со скоростью 20 и более Махов. А однажды во время испытаний (о чем как-то «проговорился вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, отвечающий за оборонку) и вовсе был установлен еще один мировой рекорд – 27 Махов!

Проглотив такую горькую пилюлю, ревнивый Белый дом бросил своим ученым и конструкторам пару десятков миллиардов долларов на погоню за русскими. А заодно напряг своих шпионов в России, дабы они вынюхали наши ноу-хау по гиперзвуку. Выкрасть американцам секреты у нас не удалось, зато удалось кое-что выкупить за большие деньги: один из наших инженеров-конструкторов, имевший отношение к разработке системы управления гиперзвуковой ракетой, не устоял перед соблазном получить толстый батон зеленых американских денег и начал работать на американцев. Правда, уже вскоре был схвачен с поличным российской военной контрразведкой (и уже, по не которым сведениям, «чалится на нарах»). Но, похоже, кое-какие секреты все же уплыли за океан, потому как американцы стали более-менее заметно продвигаться вперед.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БЛЕФ

И вот недавно (в середине мая) президент США Дональд Трамп сообщил о разработке «супер-пупер ракеты». По его словам, она будет в 17 раз быстрее ныне существующих и сможет поражать цель на расстоянии 1,6 тыс. км с максимальным отклонением в 35,5 см от заданной точки. Это бахвалистое сообщение вызвало хохот даже среди многознающих американских ракетных спецов. Да что там спецов! Даже студенты технических вузов США засмеяли профанское вранье Трампа.

А тем временем американцы продолжают испытания своей супер-пупер гиперзвуковой ракеты на Гавайях. Но случился облом. В какой-то момент ракета «вышла из подчинения» и чуть не отправилась в свободный полет. Хорошо, что вовремя сработал самоликвидатор… А это говорит о том, что не решена одна из главных проблем – надежное управление снарядом.

ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

А пока американцы испытывают свою полумифическую ракету, российские ученые и конструкторы стахановскими темпами работают над «гиперзвуковым противоядием» - средством поражения оружия века. И, похоже, уже добились немалых результатов.

- Оно (гиперзвуковое оружие.— ВБ) появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием, - заявил президент России в телеинтервью «Вестям недели». - Сегодня их (наши гиперзвуковые ракеты – ВБ) никто не берет. Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения… Традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире».

В начале марта Путин отмечал, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять в мире стратегический баланс, благодаря которому после Второй мировой войны не произошло крупных вооруженных конфликтов.

А сегодня мне вспомнилось, как я, поздравляя ВВП с победой на президентских выборах, сказал ему, что по части реформы армии и оснащения ее уникальными вооружениями Россия за последние годы значительно продвинулась вперед.

- Вот бы так еще и с экономикой, - заметил я.

- И с экономикой мы обязательно дела поправим, - решительно ответил он.

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