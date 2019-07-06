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Скорость войны. Фильм об использовании наркотиков в западных армиях

06 июля 2019, 10:39  •  71 • Война

Синтез для военных нужд


Телеканал PBS снял документальный фильм «Тайны мертвых. Скорость войны», рассказывающий об использовании наркотиков в военных конфликтах. Наркотики получили широкое применение во время Второй мировой войны, а после ее окончания некоторые армии продолжили использовать препараты для борьбы с усталостью и страхом.




Как сообщает PBS, во время Второй мировой войны вещества семейства метамфетамины получили широкое распространение в немецкой, британской и и американской армиях. Первитин (производное амфетамина) использовался вермахтом с первого дня войны. Причем на фронт наркотик регулярно поставляли самолетами так же, как поставляли боеприпасы.

Однажды британским зенитчикам удалось сбить один из самолетов с запасом метамфетамина. Вскоре после инцидента британские войска также начали использовать наркотик. Уже в 1942-м году в Британии был налажен промышленный синтез для военных нужд.

Побочные эффекты


В архивах были найдены распоряжения о выдаче наркотиков за подписью британского фельдмаршала Бернарда Монтгомери, который верил, что препарат подавляет страх и дает «безрассудное преимущество в бою».

В то же верил и Гитлер, который, как говорится в фильме, употреблял метамфетамин настолько часто, что «в конечном итоге не мог функционировать». При этом именно побочные эффекты стали основной причиной ограничения приема препарата в ходе наступления гитлеровской Германии.

Побочные эффекты после приема наблюдались в течение 2-3 дней. Депрессия, общее состояние, похожее на похмелье, раздраженность, вспышки агрессии, нередко приводящие к конфликтам с летальными исходами. К 1942-му году десятки тысяч солдат вермахта были зависимы от первитина. В конце концов, наркотик стал серьезной проблемой, а из Берлина пришло срочное распоряжение использовать первитин только в чрезвычайных ситуациях.

Наркотик в армии США


В то же время наркотик получил широкое применение в американской армии. В фильме рассказывается, как генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр заказал полмиллиона упаковок метамфетамина для военных. В 1953-м году Эйзенхауэр, командовавший англо-американскими войсками во Второй мировой войне, стал 34-м президентом Соединенных Штатов.

После войны армии не отказались от метамфетаминов, а наоборот, поручили химикам минимизировать их главную проблему – побочные эффекты. Только в 1966-1969 годах армия США получила 225 миллионов таблеток декстроамфетамина и первитина.

Наркотик получил применение в военных конфликтах в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, и до сих пор используется в западных армиях, в особенности в ВВС, подытожили авторы фильма.
balalaika

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