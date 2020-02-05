«Скорость» волеизъявления: Не слишком ли спешат с поправками к Конституции

В соцсетях уже проскакивает такое «умозаключение»: а не слишком, мол, мы гоним лошадей с поправками к Конституции? Обсуждение - только-только началось, а Госдума уже в эту весеннюю сессию Основной закон собирается полностью «усовершенствовать» - то есть, принять и передать на утверждение в Совет Федерации...

Не будем развивать дискуссию на сей счет, а сделаем проще - обратимся к зарубежному опыту сроков рассмотрения и принятия изменений в действующие конституции - просто посмотрим на таблицу, которая приводится ниже...

Сроки рассмотрения поправок в конституцию в разных странах

Infogram

Впрочем, что далеко ходить. В ныне действующую Конституцию России тоже уже не единожды вносили поправки, как заметил Владимир Путин, такое было 15 раз.

Сколько это занимало времени? Ну, например, норма о том, что Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет, а Государственная Дума – на пять лет - обсуждалась и принималась 48 дней. Столько же времени ушло на то, чтобы принять положение о ежегодных отчетах Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности перед Государственной Думой...