«Скорость полёта составила более 8 Махов»: в России успешно прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России в акватории Северного Ледовитого океана успешно прошли испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Как сообщили в Минобороны, скорость полёта «Циркона» во время испытаний превысила 8 Махов. Ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. В ведомстве отметили, что ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по мишени в Баренцевом море. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве отметили, что ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.

Скорость полёта ракеты «Циркон» во время испытаний превысила 8 Махов.

«По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км», — сообщили в военном ведомстве.

Для проведения стрельб был закрыт район в Баренцевом море, что обеспечили силы Северного флота, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

В Минобороны напомнили, что впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнялась в начале октября текущего года.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что «Циркон» представляет собой следующую ступень развития противокорабельного оружия.

«Эта ракета может на гиперзвуковой скорости совершать различные манёвры и поражать надводные цели. Успешные испытания, которые сейчас проводятся как с борта надводных кораблей, так и с подводных лодок, доказывают, что все расчёты воплотились в жизнь», — отметил он.

Как полагает специалист, «Циркон» может быть установлен как на новейшие корабли и подводные лодки, так и на те, которые пройдут модернизацию.

«По мнению зарубежных специалистов, особенно представителей американских ВМС, в мире нет ни одной противоракетной системы, которая может остановить «Циркон». Поэтому он вызывает глубокую озабоченность в кругах ВМФ США, и они не знают, как найти «противоядие» этой ракете», — рассказал эксперт.

Руководитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко также отметил, что «Циркон» — это новое поколение российских ударных систем вооружения, которое реализует гиперзвуковое нанесение удара.

«У противников России средств перехвата до сих пор не существует. Поэтому можно сказать, что это абсолютное оружие, которое гарантирует стопроцентную вероятность уничтожения любых целей, как морских, так и наземных. Это новые гиперзвуковые возможности современных российских военных технологий», — рассказал он в разговоре с RT.

Напомним, 7 октября начальник Генерального штаба Вооружённых сил, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. Дальность полёта ракеты составила 450 км, максимальная высота — 28 км. Время полёта — 4,5 минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов», — заявил Герасимов.

В свою очередь, Владимир Путин поздравил всех причастных к работе над «Цирконом» и поблагодарил их за проделанную работу. Глава государства отметил, что работа над системой «Циркон» является большим событием не только в жизни Вооружённых сил, но и всей России.

«Оснащение наших Вооружённых сил (армии и флота) новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», — подчеркнул Путин.

Как поясняли в Минобороны, «Циркон» предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ и надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также для перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов» и фрегатов типа «Адмирал Горшков».

В октябре 2019 года президент Владимир Путин во время посещения Калининграда и осмотра корвета «Гремящий» также заявлял, что этот корабль может получить «Цирконы». Поступление ракет в соединения и части ВМФ запланировано на 2021—2022 годы.

В сентябре 2020 года Путин в беседе с почётным генеральным директором ВПК «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым заявил, что российская армия обладает самыми современными вооружениями, которые значительно превосходят по мощности, скорости и точности предшествующие и существующие образцы.