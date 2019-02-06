«Скорость лишает глубины и анализа»: Песков рассказал о подходах к журналистике в России и на Западе

Российские власти вынуждены следить за соблюдением законов британскими медиа на территории РФ в ответ на гонения, которым отечественные СМИ, включая RT и Sputnik, подвергаются со стороны Лондона. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал на форуме «Медиадень». При этом он отметил, что ограничения на владение СМИ в отношении иностранцев — это нормальная практика, принятая во многих странах мира. Песков также добавил, что в последнее время журналистика меняется, причём не в лучшую сторону, а также становится более быстрой, теряя при этом свою глубину. Обладая свободой слова, СМИ должны нести и определённую ответственность перед своей публикой, подчеркнул Песков.

Российские власти вынуждены обращать внимание на деятельность британских СМИ на территории РФ в качестве ответных мер на притеснение отечественных медиа на Западе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Медиадень» в Москве.

«В Великобритании наши средства массовой информации — RT и Sputnik — подвергаются гонениям, их право на работу, на распространение и сбор информации ограничивается. Это вынуждает российскую сторону самым серьёзным образом обращать внимание на британские СМИ на предмет их соответствия действующему законодательству», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что, по его мнению, в России нет цензуры.

«Ограничения иностранцев и граждан с иностранными паспортами на владение СМИ — это практика, которая имеет место в различных странах мира. Порог владения может отличаться, но сама по себе идея абсолютно правильная, она оправданная», — добавил он.

«СМИ имеют свободу слова, но помимо этого, они имеют и определённую ответственность. Это мощнейший ресурс», — подчеркнул Песков.

При этом он констатировал, что многие средства массовой информации перестанут развиваться и даже могут разориться, если государство перестанет им помогать. Однако, по его словам, СМИ должны быть более самостоятельными, хотя это в значительной степени зависит от развития рекламного рынка в России.

«Информация — это товар, который продаётся за деньги. Конечно, лучше продаётся тот товар, который востребован. «Жёлтые» новости всегда были и будут востребованы», — подчеркнул Песков.

«В последние годы СМИ стали подвержены заказным материалам. Сейчас заказных материалов не меньше, чем пропаганды. Это другая тема. Я бы её отнёс, скорее, к категории коррупции в СМИ. Никто об этом не говорит, но СМИ также подвержены коррупции, журналисты берут деньги за материалы. Это плохо, но об этом СМИ не пишут», — отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что нельзя однозначно придавать слову «пропаганда» негативный оттенок, поскольку «пропаганда курения — это плохо, а пропаганда спорта — хорошо». Он также отметил важность того, чтобы СМИ придерживались определённого баланса, поскольку то или иное медиа может банально лишиться своих читателей из-за перебора с пропагандой.

При этом, отвечая на вопрос о том, чему бы он отдал приоритет, если пришлось бы выбирать между свободой слова и нацбезопасностью России, Песков отметил: «Интересы России и национальная безопасность перевесят, хотя мне сложно представить себе такие «ножницы». Это не разные понятия. Скорее, они на одной чаше весов, а что-то другое — на второй».

«Журналистика бывает разная... Общее — это информировать людей, играть роль той самой четвёртой власти. Общество не может быть здоровым без здоровой журналистики», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что журналистика должна играть контролирующую и сдерживающую роль, «роль порицания». Однако в настоящий момент, полагает Песков, журналистика меняется и находится «в транзитарном периоде». Причём по мере развития технологий постоянно увеличивается и скорость передачи информации.

«Журналистика становится быстрой. Но скорость лишает её глубины и анализа», — добавил Песков.

«Дискредитируют западное сообщество как приверженцев демократии»

Комментируя поднятый пресс-секретарём президента РФ вопрос о действиях британских властей в отношении российских СМИ, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал такие шаги проявлением двойных стандартов со стороны западных стран.

«Они изначально заявляли, что привержены свободе СМИ, в том числе и иностранных, на территории различных государств. Россия никогда не препятствует работе СМИ на своей территории, какой бы позиции они ни придерживались. Но нашим агентствам, которые разбавляют западный мейнстрим, постоянно создают какие-то искусственные препятствия», — сказал депутат.

Собеседник RT подчеркнул, что действия Запада в отношении ряда средств массовой информации «нарушают основополагающие принципы свободы СМИ и дискредитируют западное сообщество как приверженцев демократии и свободы слова».

Напомним, что в конце декабря 2018 года британский медиарегулятор Ofcom обвинил RT в якобы имевших место семи эпизодах нарушения Вещательного кодекса. В ответ RT уведомил Ofcom о намерении в судебном порядке обжаловать вынесенные решения.

В частности, как отметили в пресс-службе телеканала, Ofcom потребовал, чтобы RT «уделял больше внимания мейнстримным голосам, которые и так широко представлены на других телеканалах, вместо того чтобы доносить до аудитории альтернативную точку зрения».

«Тем самым Ofcom нарушил не только права вещателей, но и важнейшее право аудитории на получение информации и многообразие мнений. Мы вынуждены передать этот вопрос на рассмотрение суда», — говорится в заявлении.

По словам профессора НИУ ВШЭ, политолога Олега Матвейчева, западные элиты начали оказывать давление на представляющие альтернативную точку зрения СМИ, такие как RT и Sputnik, после того как поняли, что не могут управлять этими процессами.

«На Западе никакой свободы слова никогда не было, элиты всегда управляли СМИ через разные механизмы. Когда возникла реальная угроза для формируемой ими картинки, в истеблишменте поняли, что не могут этим управлять и сразу начали оказывать давление. Они бы давно уже наплевали на все свои нормы и разговоры о свободе слова, под любым предлогом закрыли и не дали бы вещать. Но их останавливает не свобода слова, а факт того, что Россия взамен тоже может закрыть вещающие в России западные СМИ, которые никогда не притесняются», — полагает эксперт.

Собеседник RT добавил, что в сложившейся ситуации западному истеблишменту остаётся лишь пытаться дискредитировать новостную картину, которую выдают российские СМИ. Однако в действительности такие действия лишь создают дополнительную рекламу, уверен Матвейчев.

В то же время политолог Александр Асафов в разговоре с RT заявил, что СМИ на Западе представляют собой тщательно регулируемую отрасль — как через финансовое, так и через административное давление.

«По моему мнению, на Западе нет никаких проблем со свободой слова, поскольку свободы слова на Западе нет», — отметил Асафов.

Он констатировал, что уже многое написано про британский Ofcom, который напрямую диктует СМИ, что делать. Собеседник RT добавил, что также в последние годы есть определённая история управления медийной повесткой и в рамках американской публичной дипломатии.

«Иногда контроль немного ослабевает, но в целом идея о том, что журналист может писать всё что угодно, даже самые шокирующие вещи, и потом получить Пулитцеровскую премию, — это не более чем иллюзия. Отрасль журналистики тщательно урегулирована и подлежит управлению, в том числе через финансовые рычаги больших медийных корпораций. Их владельцы вмешиваются в редакционный процесс и так или иначе цензурируют, исходя в том числе из политических обстоятельств», — заявил эксперт.

По его словам, наглядным примером этой ситуации является то, как американская пресса реагирует на президента страны Дональда Трампа или Россию. Политолог также напомнил историю с журналистом Алексом Джонсом, который был безо всяких причин заблокирован во всех социальных сервисах, и никакие призывы к свободе слова ситуацию не изменили.

«Нужно осознавать, что декларируемая свобода слова не соответствует реальному положению вещей. Это достаточно налаженная, встроенная в государственные моменты история», — подчеркнул Асафов.

В связи с этим политолог усомнился в том, что Sputnik и RT оставят в покое: «Не оставят. Будут искать варианты, поводы придраться, ограничить и так далее».