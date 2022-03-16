Скорость и помощь: в РФ увеличат МРОТ и соцвыплаты

В России на фоне санкционного давления Запада увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников и все социальные выплаты . Об этом 16 марта объявил Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. В Совфеде «Известиям» сказали, что индексация должна превысить 20%. По мнению главы РФ, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике, а также по имиджу доллара. При этом президент подчеркнул: Запад враждебно настроен в отношении РФ и не заинтересован в существовании независимой России . Несмотря на внешнее давление, Москва продолжит специальную военную операцию на Украине, которая, по словам Владимира Путина, идет успешно.

Единственный выход

Совещание началось с продолжительного вступительного слова Владимира Путина, который заявил о неизбежности проведения специальной военной операции на Украине. Он напомнил: жители Донбасса на протяжении почти восьми лет подвергались «настоящему геноциду», а киевские власти игнорировали минские договоренности по урегулированию кризиса на востоке страны. Глава РФ также вновь вспомнил о намерениях Украины вступить в НАТО, недавнем заявлении Владимира Зеленского о возможном пересмотре отказа от ядерного оружия и существовании военно-биологических лабораторий на территории Незалежной, где, по информации Москвы, проводились эксперименты с разными смертоносными заболеваниями.

Кроме того, Украина «целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе» , заявил глава РФ. При этом, по словам Владимира Путина, массированное наступление на Донбасс, а затем и на Крым было только вопросом времени.

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— Наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО, причем с показным и циничным пренебрежением, — добавил он. — Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине .

Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины не связано с намерением оккупировать соседнюю страну , заверил президент. В самом начале спецоперации, которая стартовала 24 февраля, киевским властям по разным каналам «было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса», чтобы избежать бессмысленного кровопролития, уточнил он. Однако это предложение было проигнорировано.

Между тем Владимир Путин отметил, что сама спецоперация идет по плану и будет доведена до конца.

— Мы надежно обеспечим безопасность России и нашего народа и никогда не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны , — сказал он.

При этом Владимир Путин пояснил, почему российские военнослужащие не могли действовать только на территории ДНР и ЛНР , чей суверенитет Москва признала в преддверии начала спецоперации. По мнению главы государства, такое решение бы не позволило искоренить в корне существующие угрозы для РФ .

— Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта, продолжались бы обстрелы и провокации. То есть, вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее: мы были бы поставлены перед фактом, что ударные, наступательные вооружения альянса уже у наших границ, — подчеркнул глава РФ.

Устрицы и фуа-гра

Между тем Владимир Путин уверен, что западные страны, которые предоставляют военную поддержку Украине и, одновременно, оказывают санкционное давление на РФ, просто не заинтересованы в существовании сильной и независимой России.

— Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы, — заявил Владимир Путин. — Как и в 1990-е, и начале 2000-х, они и сейчас вновь в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, что называется, загнать за Можай, как в народе говорят , превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность, расчленить в лучшем для них варианте Россию.

Сейчас коллективный Запад, по мнению президента, будет делать ставку на «национал-предателей», которые зарабатывают деньги в России, а живут за границей.

— И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию, — пояснил Владимир Путин. — Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией .

Тем не менее, российский народ «всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку», продолжил глава РФ.

— Такое очищение общества только укрепит страну, — заявил Владимир Путин.

Аресты активов

Что касается санкционной политики США и стран ЕС, то она нанесла удар не только по всей глобальной экономике и торговле, но и по имиджу доллара, считает президент. Заморозка части активов ЦБ России ставит под вопрос надежность мировой финансовой системы. Так как резервы могут быть украдены, многие страны, по мнению Владимира Путина, начнут конвертировать накопления в настоящие резервы — например, сырьевые товары, землю, продовольствие и золото.



Аресты зарубежных активов также станут уроком для отечественного бизнеса: нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в собственную страну . В отличие от Запада, Россия уважает право собственности, отметил глава государства. Несмотря на санкционное давление, некоторые иностранные компании продолжают работать в РФ. Власти ценят такую позицию и сделают все возможное для их развития , пообещал президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Уже стало очевидно, что у Запада не получилось организовать экономический блицкриг против России, заявил Владимир Путин. При этом он не исключил попыток усиления давления на страну. Необходимые структурные изменения отечественной экономики для ответа на санкции, они приведут к временному росту инфляции и безработицы, предупредил президент. Власти должны минимизировать эти показатели. Однако «печатать деньги» Банку России не придется, потому что у страны достаточно доходов бюджета .

При этом Владимир Путин сравнил нынешнюю борьбу со всем русским за рубежом с антисемитскими погромами в нацистской Германии.

— Вся словесная мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности, свободе слова — все это слетело в одночасье, даже олимпийские принципы растоптали, не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами, вот такой вот спорт вне политики, — заявил он.

По его словам, во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ и даже лишают работы их родителей.

Увеличение защищенности

На фоне экономической нестабильности власти поддержат население. В ближайшее время в России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты , сообщил Владимир Путин. При этом помощь населению должны оказывать очень оперативно. Кроме того, он поручил кабмину в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу.



— И подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства . Это вполне реализуемая задача даже сегодня, — обратился президент к членам правительства.



В Совфеде готовы рассмотреть индексацию выплат. Деньги в бюджете на эти изменения есть, уверены в верхней палате парламента.



— Сегодня ставка по вкладам более 20%, ставка рефинансирования тоже. Есть специальная формула для расчетов, которая учитывает изменение цен. Но явно, индексация будет больше 20% , — сказал «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Вопрос индексации будет рассматриваться оперативно в обеих палатах парламента, подтвердил «Известиям» первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Сейчас ожидаются конкретные предложения правительства. Изменения выплат, по мнению сенатора, необходимы и помогут поддержать уровень жизни населения.

Мэр Москвы Сергей С обянин заявил, что столичные власти будут внедрять адресную помощь людям .



— Мы, безусловно, будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои социальные льготы, социальную помощь. Внедрять инструменты адресной помощи, а также принимать другие условия, необходимые для поддержки необходимого уровня заработной платы бюджетников , — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые санкции, по словам главы государства, призваны спровоцировать панику в торговой сфере.



— За прошедшие недели дополнительный спрос на товары превысил триллион рублей. Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях, — сказал президент.

Для поддержки бизнеса Владимир Путин призвал увеличить объемы авансирования по госконтрактам и сократить срок полной оплаты по ним до семи дней . ФАС и правительство будут постоянно отслеживать ситуацию на рынке. Однако президент призвал исключить ручное вмешательство в цены — к их стабилизации должен привести рост предложения.



Ситуация на местах отличается, поэтому в регионах создадут штабы по экономическому развитию, которые возглавят губернаторы. При этом Минфин предоставит каждому субъекту кредитную линию в размере 10% от его доходов. В правительстве уже активно обсуждаются способы помощи регионам, подчеркнул зампред правительства Марат Хуснуллин.

— Кроме того, существенную поддержку региональным бюджетам окажет принятие следующего набора мер, который буквально вчера мы у председателя правительства утвердили и отдали в работу. Это предоставление регионам дополнительных бюджетных кредитов на погашение задолженности по 2022 году по государственным ценным бумагам и коммерческим займам — это порядка 255 млрд даст экономию , — заявил вице-премьер.

Московский мэр также заявил о необходимости оперативно принять решения о субсидировании процентных ставок для секторов IT, строительства, транспорта и других отраслей. По его словам, сейчас также очень важно сохранить объемы строительства, чтобы люди могли вкладывать в недвижимость, а не в импортные товары, которые сегодня ажиотажно раскупаются на прилавках.