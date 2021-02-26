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Скоропостижно присел: политический аспект суда над Стерненко
26 февраля 2021, 19:25 • 66 • Украина
Подписчики в последние дни активно просили прокомментировать ситуацию с осужденным правосеком Стерненко и, в частности, версию, что дело было сфабриковано. Как обычно, мне очень даже есть чем с вами поделиться.
Отвечу сразу: вынесенный Стерненко приговор не является политическим, и это факт - упырь сел абсолютно заслуженно. Просто за эти несколько дней было столько наврано сторонниками и подельниками этого персонажа, что без специальных познаний сходу не разберешься. (Если вы все еще путаетесь в деталях дела, рекомендую почитать разбор от Страны. У ребят хороший информатор, так что на данный момент это наиболее полный и достоверный публичный материал по теме) А вот то обстоятельство, что за это дело обстоятельно взялись именно сейчас, хотя прошло уже шесть лет, да и на Стерненко есть дела "помоложе", связано с определенными политическими устремлениями нашего правительства. Поэтому ситуация на самом деле двоякая: посадили не за политику, но в расчете на политический профит.
В чем тут собственно дело, сейчас расскажу. Сперва стоит вспомнить о том, что наши власти последние несколько лет активно пытаются решить проблему с засильем радикалов, которые после революции не просто никуда не делись, а, наоборот, расцвели пышным цветом в новой политической реальности. Более того, в настоящее время нацики составляют вполне реальную политическую силу, а некоторые уже настолько пристрастились к безнаказанности и неприкосновенности, что все чаще открыто противопоставляют себя официальным властям. Ответные меры были вопросом времени.
Изначально кампания по выведению свободных радикалов из государственного организма предполагала интеграцию националистов в систему правоохранительных органов. Проще говоря, нациков решили распихать по силовым структурам, убрав подальше от власти и посадив под колпак. Помните анекдот про то, как Зеленский позвал Стерненко работать в СБУ? Так вот это не анекдот.
Как сами видите, инициатива не увенчалась успехом. И теперь, когда стало ясно, что приручить нациков не получится, правительство взяло курс на криминализацию радикального национализма. Разумеется, негласно. И суд над Стерненко является первым шагом на пути к этой криминализации, поскольку его первостепенная задача - пошатнуть неприкосновенность и продемонстрировать националистам, что в дальнейшем на их преступления не будут закрывать глаза. Правосудие идет приятным бонусом. К последствиям в виде стихийных протестов уряд тоже тоже успешно подготовился, как материально, так и информационно. Береты вон во всю пашут.
Однако, и здесь все не так гладко, как хотелось бы, и есть большой риск, что украинские власти снова пойдут на попятную. Насколько мне известно от моего источника, западные партнеры инициативу не одобряют. Уже поступили сигналы о том, что нам не надо трогать Стерненко, если Украина не хочет "столкнуться с осуждением за политические репрессии". Очевидно, нашим "друзьям" угодно, чтобы дестабилизирующий фактор в лице радикальных националистов продолжал существовать в украинской политической системе, как своего рода критический изъян. Все-таки дружба без контроля - транши на ветер.
Такие дела
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