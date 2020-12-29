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Скоро война? Зеленский переплюнул даже Порошенко: "У него остался один козырь"
29 декабря 2020, 18:00 • 147 • Политика
Скоро война? Владимир Зеленский переплюнул даже Петра Порошенко, считает военный политолог Андрей Кошкин: "У него остался один козырь". Чтобы как-то отвлечь внимание граждан, разочаровавшихся в новом президенте, от проблем, глава Незалежной решил взять курс на повальную милитаризацию страны, заметил эксперт.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, член Ассоциация военных политологов Андрей Кошкин оценил недавнее тревожное заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майора Сергея Кривоноса.
Ранее последний выступил за скорейшее рассмотрение Верховной радой законопроекта о территориальной обороне Незалежной. Данный документ предполагает создание специальных военизированных формирований, члены которых будут хранить дома стрелковое оружие.
Между тем до этого украинский президент Владимир Зеленский говорил о возможности мобилизации для войны как мужчин, так и женщин.
Кошкин в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что у лидера Незалежной сейчас многое не ладится. Он щедро раздавал обещания в ходе предвыборной гонки и получил поддержку большей части электората, однако теперь наступило заметное охлаждение.
Он пояснил, что нынешний украинский лидер плохо чувствует политическую сферу и скорее по-прежнему находится в контексте публичной сценической жизни.
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