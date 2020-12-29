Скоро война? Зеленский переплюнул даже Порошенко: "У него остался один козырь"

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, член Ассоциация военных политологов Андрей Кошкин оценил недавнее тревожное заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майора Сергея Кривоноса.

Ранее последний выступил за скорейшее рассмотрение Верховной радой законопроекта о территориальной обороне Незалежной. Данный документ предполагает создание специальных военизированных формирований, члены которых будут хранить дома стрелковое оружие.

Между тем до этого украинский президент Владимир Зеленский говорил о возможности мобилизации для войны как мужчин, так и женщин.

Кошкин в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что у лидера Незалежной сейчас многое не ладится. Он щедро раздавал обещания в ходе предвыборной гонки и получил поддержку большей части электората, однако теперь наступило заметное охлаждение.

Люди разочаровались. И результатом стали местные выборы, на которых его партия "Слуга народа" проиграла практически везде. В такой ситуации у президента остаётся один козырь для удержания на своём месте - это активная фаза милитаризации страны и всевозможные слоганы, лозунги, направленные на то, что страна в опасности и что необходимо воевать с восточным соседом. Этим занимался и Порошенко. Теперь это делает Зеленский. Только у последнего это всё в гипертрофированной форме, - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что нынешний украинский лидер плохо чувствует политическую сферу и скорее по-прежнему находится в контексте публичной сценической жизни.