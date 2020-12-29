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Скоро война? Зеленский переплюнул даже Порошенко: "У него остался один козырь"

29 декабря 2020, 18:00  •  147 • Политика
Скоро война? Владимир Зеленский переплюнул даже Петра Порошенко, считает военный политолог Андрей Кошкин: "У него остался один козырь". Чтобы как-то отвлечь внимание граждан, разочаровавшихся в новом президенте, от проблем, глава Незалежной решил взять курс на повальную милитаризацию страны, заметил эксперт.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, член Ассоциация военных политологов Андрей Кошкин оценил недавнее тревожное заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майора Сергея Кривоноса.
Ранее последний выступил за скорейшее рассмотрение Верховной радой законопроекта о территориальной обороне Незалежной. Данный документ предполагает создание специальных военизированных формирований, члены которых будут хранить дома стрелковое оружие.
Между тем до этого украинский президент Владимир Зеленский говорил о возможности мобилизации для войны как мужчин, так и женщин.
Кошкин в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что у лидера Незалежной сейчас многое не ладится. Он щедро раздавал обещания в ходе предвыборной гонки и получил поддержку большей части электората, однако теперь наступило заметное охлаждение.
Люди разочаровались. И результатом стали местные выборы, на которых его партия "Слуга народа" проиграла практически везде. В такой ситуации у президента остаётся один козырь для удержания на своём месте - это активная фаза милитаризации страны и всевозможные слоганы, лозунги, направленные на то, что страна в опасности и что необходимо воевать с восточным соседом. Этим занимался и Порошенко. Теперь это делает Зеленский. Только у последнего это всё в гипертрофированной форме, - подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что нынешний украинский лидер плохо чувствует политическую сферу и скорее по-прежнему находится в контексте публичной сценической жизни.
Вот, сейчас, мол, надо мобилизовать всех, и женщин в том числе. Это новаторство, которое себе не позволял ни один президент Украины. Теперь давайте всем раздадим оружие. Для чего? Мол, граждане будут сами прямо по регионам защищаться от "агрессора". Это просто желание Зеленского сохранить кресло, сфокусировав внимание всей страны на проблемах, которые не требуют интеллектуального вложения. Ведь, взяв бразды правления, он должен был серьёзно заниматься экономической программой, социальной инфраструктурой, гуманитарными проблемами страны. А оказалось, что всё рухнуло. И теперь, чтобы отвлечь внимание украинцев от проблем сегодняшнего дня, все готовятся воевать, - подытожил собеседник "Первого русского".

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