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Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное предупреждение
01 мая 2020, 09:10 • 357 • Политика
Депутат Госдумы от республики Крым Наталья Поклонская выразила своё отношение к призыву Украины усилить давление на Россию, обращённое к другим государствам. Скоро в областях помашут "до свидания", сделала грозное предупреждение политик.
Ранее Верховная рада Украины приняла постановление об обращении к иностранным государствам и ассамблеям различных международных организаций. В документе содержится просьба усилить давление на Россию.
Наталья Поклонская отметила, что на Украине уже "сложилась традиция делать подобные заявления". По её убеждению, кто больше всего кричит о нарушении прав человека, тот их сам чаще всего и нарушает. Депутат Госдумы напомнила об энергетической блокаде Крыма, о лишении людей воды путём перекрытия Северо-Крымского канала. В беседе с журналистом "Вести Крым" упомянула она и о бомбёжках со стороны вооружённых сил Украины, под которыми оказались жители Донбасса, и о деятельности "украинских карателей".
По словам Поклонской, украинским политикам "больше нечем заняться". Сейчас мир оказался перед общей бедой, и настало время объединиться. Для этого необходимо, отметила депутат, выстроить работу систем здравоохранения, заняться восстановлением дипломатических связей, а также полностью прекратить военные действия.
Политик сделала акцент на том, что депутаты Рады никак не могут остановиться в проявлении ненависти к России и к жителям Крыма. Она порекомендовала остановиться и задуматься о простых людях, которые уже устали от "агрессии, обвинений и разрушения".
"Скоро по примеру крымчан все остальные области помашут "до свидания", Верховная рада", - предупредила политик.
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