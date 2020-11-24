Скоро в Москве? Взявшая интервью у Путина журналистка сбежала с детьми из Нью-Йорка

Угрозы, распространяемые активистами движения BLM уже и в школах, вынудили известную американскую журналистку Меган Келли сбежать из Нью-Йорка вместе с детьми. Женщина известна своим интервью, которое два года назад взяла у президента России Владимира Путина.

Напугало журналистку распространение письма от BLM в школе, где учатся её дети. В частности, в нём указывается, что якобы "будущий убийца-полицейский учится в каждой школе, где учатся белые дети".

В этом письме Келли усмотрела угрозу для своих детей, а потому, не мешкая, просто уехала из города, прихватив ребят с собой. О своём готовящемся побеге она сообщила накануне.

Куда именно направилась журналистка, пока неизвестно. В соцсетях пока лишь гадают. Одним из возможных будущих мест работы Келли называют и Москву. О том, что такая шутка ходит среди интернет-пользователей, пишет eadaily.com.