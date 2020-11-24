|
Скоро в Москве? Взявшая интервью у Путина журналистка сбежала с детьми из Нью-Йорка
24 ноября 2020, 05:30 • 49 • В мире
Журналистка Меган Келли, известная своим интервью с президентом России Владимиром Путиным, сбежала из Нью-Йорка вместе со своими детьми, чтобы оградить их от BLM. В соцсетях гадают, куда направилась Келли, предположив, что скоро её можно будет увидеть в Москве.
Угрозы, распространяемые активистами движения BLM уже и в школах, вынудили известную американскую журналистку Меган Келли сбежать из Нью-Йорка вместе с детьми. Женщина известна своим интервью, которое два года назад взяла у президента России Владимира Путина.
Напугало журналистку распространение письма от BLM в школе, где учатся её дети. В частности, в нём указывается, что якобы "будущий убийца-полицейский учится в каждой школе, где учатся белые дети".
В этом письме Келли усмотрела угрозу для своих детей, а потому, не мешкая, просто уехала из города, прихватив ребят с собой. О своём готовящемся побеге она сообщила накануне.
Куда именно направилась журналистка, пока неизвестно. В соцсетях пока лишь гадают. Одним из возможных будущих мест работы Келли называют и Москву. О том, что такая шутка ходит среди интернет-пользователей, пишет eadaily.com.
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 ноября 2020, 16:35
|
23 ноября 2020, 01:05
|
20 ноября 2020, 06:10
|
23 ноября 2020, 16:40
|
18 ноября 2020, 09:15
|
21 ноября 2020, 01:25
|
19 ноября 2020, 03:35