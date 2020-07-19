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Скоро узнаем имя: Жириновский проболтался о дате назначения преемника Фургала

19 июля 2020, 06:00  •  133 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский случайно проболтался о назначении преемника губернатора Хабаровского края. Он назвал дату утверждения врио губернатора, которому предстоит возглавить регион, пока с Сергея Фургала не будут сняты обвинения или пока не состоятся выборы. По словам политика, имя узнаем скоро.
Мне сказали, что в понедельник президент подпишет указ. Всё, осталось подождать нам два дня. В понедельник где-то днём мы все узнаем имя нового исполняющего обязанности губернатора, - отметил Жириновский, выступая на радио "Комсомольская правда".
Лидер либерал-демократов добавил, что врио губернатора, как и сам Фургал, будет представителем ЛДПР. Остальные кандидатуры, утверждает Жириновский, пока не рассматриваются. О ком конкретно может идти речь, он не знает.
Напомним, что действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в начале июля был арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство. После этого в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре стали проходить митинги в защиту главы региона. Адвокат Фургала утверждает, что его подзащитный не имеет к этому отношения.
Примечательно, что Жириновский сразу же заступился за своего однопартийца. Он даже пригрозил уходом всей фракции из Думы в знак протеста. Лидер ЛДПР утверждает, что над Фургалом "издеваются" в СИЗО. Ему якобы дали телевизор без антенны и перчатки, которые вызывают аллергию.

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