Скоро узнаем имя: Жириновский проболтался о дате назначения преемника Фургала

Мне сказали, что в понедельник президент подпишет указ. Всё, осталось подождать нам два дня. В понедельник где-то днём мы все узнаем имя нового исполняющего обязанности губернатора, - отметил Жириновский, выступая на радио "Комсомольская правда".

Лидер либерал-демократов добавил, что врио губернатора, как и сам Фургал, будет представителем ЛДПР. Остальные кандидатуры, утверждает Жириновский, пока не рассматриваются. О ком конкретно может идти речь, он не знает.

Напомним, что действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в начале июля был арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство. После этого в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре стали проходить митинги в защиту главы региона. Адвокат Фургала утверждает, что его подзащитный не имеет к этому отношения.

Примечательно, что Жириновский сразу же заступился за своего однопартийца. Он даже пригрозил уходом всей фракции из Думы в знак протеста. Лидер ЛДПР утверждает, что над Фургалом "издеваются" в СИЗО. Ему якобы дали телевизор без антенны и перчатки, которые вызывают аллергию.