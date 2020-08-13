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Скоро отпустят: Задержанные в Минске "33 богатыря" вернутся в Россию до конца недели - источник
13 августа 2020, 01:15 • 75 • Политика
Российские граждане, задержанные в Минске в преддверии выборов, скоро будут переданы России. "Уже в ближайшее время, возможно, до конца недели", - сообщил источник.
Белоруссия в скором времени передаст России задержанных в Минске накануне выборов российских граждан, принятых за наёмников, которые "приехали свергать" президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщил информированный источник.
Речь идёт о более чем трёх десятках граждан России, которых в СМИ прозвали "33 богатыря". Они ехали через Белоруссию в Турцию на подписание контракта о защите нефтеналивного завода в Ливии, но были задержаны белорусскими спецслужбами. В Минске их объявили чуть ли не ударным отрядом по свержению законной власти. Вскоре выяснилось, что задержание произошло по "наводке" Украины.
Напомним, что тем временем в Минске уже четвёртый день проходят акции протеста, перерастающие в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами. Под горячую руку белорусского ОМОНа попало несколько российских журналистов. К счастью, все они уже отпущены.
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