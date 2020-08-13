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Скоро отпустят: Задержанные в Минске "33 богатыря" вернутся в Россию до конца недели - источник

13 августа 2020, 01:15  •  75 • Политика
Российские граждане, задержанные в Минске в преддверии выборов, скоро будут переданы России. "Уже в ближайшее время, возможно, до конца недели", - сообщил источник.
Белоруссия в скором времени передаст России задержанных в Минске накануне выборов российских граждан, принятых за наёмников, которые "приехали свергать" президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщил информированный источник.
Речь идёт о более чем трёх десятках граждан России, которых в СМИ прозвали "33 богатыря". Они ехали через Белоруссию в Турцию на подписание контракта о защите нефтеналивного завода в Ливии, но были задержаны белорусскими спецслужбами. В Минске их объявили чуть ли не ударным отрядом по свержению законной власти. Вскоре выяснилось, что задержание произошло по "наводке" Украины.
Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно, до конца недели, - цитирует "Интерфакс" слова источника.
Напомним, что тем временем в Минске уже четвёртый день проходят акции протеста, перерастающие в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами. Под горячую руку белорусского ОМОНа попало несколько российских журналистов. К счастью, все они уже отпущены.

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