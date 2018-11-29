Скорее всего – да: Трамп выступил за переговоры с Путиным на G20 - Bloomberg

Агентство Bloomberg сообщает, что Дональд Трамп проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. По словам американского лидера, «скорее всего», переговоры состоятся.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «скорее всего», проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как говорится в сообщении, Трамп примет окончательное решение о встрече во время перелета в Аргентину.

При этом накануне сам хозяин Белого дома заявлял, что пока не может утвердительно ответить на вопрос о возможности пообщаться с Путиным.

Примечательно, что на фоне недомолвок из Вашингтона в Кремле заявили, что американская сторона подтвердила встречу президента России с президентом США Дональдом Трампом на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. Как уточнял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, временные рамки будут достаточно жесткими.

Он пояснил, что разговор планируется провести до закрытия саммита.

«Это будет 1 декабря в районе полудня. Действительно, сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а потом российско-американские переговоры, которые около часа могут продлиться», — сказал Песков.

Источники сообщают, что Трампа постоянно информируют о развитии ситуации вокруг эскалации напряженности между Украиной и Россией.